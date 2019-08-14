【財經評論】美國政府緩加部份產品關稅　中國應警惕「緩兵計」

昨日，美國貿易代表辦公室宣佈，將部分中國輸美商品的加徵關稅時間從9月1日推遲至12月15日，同時還有一部分商品將不會被加征關稅。

昨日，美國貿易代表辦公室（Office of U.S. Trade Representative）宣佈，將部分中國輸美商品的加征關稅時間從9月1日推遲至12月15日，同時還有一部分商品將不會被加徵關稅。此前，美國總統特朗普（Donald Trump）曾宣佈將於9月1日對價值3,000億美元的中國輸美商品加徵10%關稅。

美國人口普查局（Census Bureau）的資料顯示，美國威脅加徵關稅的3,000億美元商品主要是曾經的中國輸美免稅商品，2018年這部分商品的進口貿易額為2,738億美元。以國際通用的4位元海關編碼（HS編碼）分類，其中排名靠前的分別是電話通訊裝置及配件（約700億美元）、電腦產品及配件（約502億美元）、打字機等辦公設備（約150億美元）。

此外，在美國威脅加徵關稅的3,000億美元商品中，自中國進口額最大的10個商品類別（總貿易額約為1,892億美元）對中國的依賴程度均超過30%。部分商品，如玩具、遊戲機等，對中國的依賴程度高達80%以上。美國貿易代表辦公室本次公佈的暫緩加徵關稅的商品主要就是這批對中國依賴程度較高的商品，包括手機、筆記型電腦、遊戲機、玩具、電腦螢幕、鞋具、衣服等。

美國從中國進口的商品主要是工業製成品。（新華社）

為運任篡朗普不願關稅影響選票

從推遲加徵關稅的時間點來看，美國此舉將減弱加徵關稅對聖誕節購物季的影響。根據中國中信證券的測算，被推遲加徵關稅的商品在2018年的貿易額為1,553億美元左右，約佔清單內全部商品貿易額的57%。可見，特朗普為了降低加徵關稅對選民的負擔也是「煞費苦心」。

在競選連任的關鍵時刻，特朗普顯然不希望加徵關稅帶來的消費成本影響自己的選票。此前，美聯儲經濟學家瑪麗·阿米蒂（Mary Amiti）等人的研究指出，美國加徵關稅帶來的幾乎所有成本都被美國本土消費者承擔了，貿易戰造成2018年美國國民實際收入每月減少14億美元。

此外，自特朗普8月1日宣佈繼續加徵關稅以來，資本市場對美國經濟增長的預期更加悲觀，美國三大股指多次大幅下跌。美國股市曾經一直是特朗普吹噓的資本。因此，美國股市的持續下跌會損害特朗普的聲望，進而影響其競選連任。昨日，特朗普政府在本國股市開市時向市場釋放貿易戰緩和的信號也是為了穩定已經連續兩日下跌的美國股市。

暫緩加征關稅只是特朗普的「緩兵計」。（美聯社）

要有貿戰升級的準備

綜合來看，暫緩加徵關稅更像是特朗普為選舉做出的妥協，是「緩兵之計」，而非貿易戰緩和或貿易談判取得進展的信號。從結果開看，美國繼續對中國商品加徵關稅的事實並沒有改變。特朗普政府此前出爾反爾的所作所為已經表明，未來美國通過貿易戰繼續向中國施壓的可能性依然較大。

因此，中國仍需以迎接挑戰的積極心態應對不斷升級的貿易戰。宏觀政策方面，中國需要採取積極的財政政策和穩健的貨幣政策，以緩解經濟的下行壓力；產業方面，中國需要加快產業升級的步伐，以提高中國製造的產品附加值和國際競爭力。