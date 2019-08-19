全球經濟正在迎接寒冬　亞洲多國推刺激舉措提振經濟

全球經濟面臨著進一步下調的風險，貿易保護主義、民粹主義以及經濟問題泛政治化議題的興起，成為全球經濟發展面臨的實質性困難——這些問題並沒有短期解決的可能性，但是當它們開始影響經濟發展的時候，市場自然的反應是貨幣政策應該保持寬鬆來減少經濟發展遲滯的痛苦。

國際貨幣基金組織（IMF）上月發表報告，2019年和2020年世界經濟增速預計分別為3.2%和3.5%，較該機構2019年4月份的預測值均下調0.1個百分點。

減息，幾乎是2019年全球各主要央行的關鍵詞。美聯儲已經開始減息進程，市場甚至預期美聯儲會在兩年之內至少再減息100個基點；歐洲央行很可能在9月份開始重啟減息甚至量化寬鬆的進程。

全球汽車銷量下滑也是經濟低迷的一種表現。（視覺中國）

在亞洲，多國也先後減息，或出台刺激經濟政策以提振經濟。

泰國政府本月中宣佈了規模為3,160億泰銖的經濟刺激措施。其中包括面向低收入者的生活費補貼和旨在激活國內旅遊的現金髮放等舉措。與此同時，泰國央行也在近期選擇了減息25個基點。

印度央行則連續減息4次以支橕經濟增長，累計減息幅度達110個基點，近期下調基準回購利率35個基點至5.4%。

韓國央行7月下調利率25個基點至1.50%。此次減息是韓國央行在加息不到一年之際進行的減息，也是該央行自2016年以來首次減息，以期刺激遇冷的經濟。高盛預計，繼7月份減息之後，韓國央行今年還會將基準利率進一步下調25個基點，最有可能在10月份的會議上。

新加坡貿工部近日公佈的最新經濟報告數據顯示，今年第二季度新加坡經濟按年增長0.1%，按季下降3.3%，是10年來經濟增長最差表現。貿工部部長陳振聲在社交媒體發文表示，下半年實現經濟增長雖然具有挑戰性，但政府會繼續密切留意相關情況，並采取經濟調整等措施，以有效地幫助企業。高盛經濟學家預計，新加坡金融管理局在10月會議上可能會將其匯率區間斜率（其主要貨幣政策工具）從目前的每年1%下調至每年0.5%，然後在2020年4月降至0%。

一個樂觀的數據是，亞洲開發銀行（Asian Development Bank）日前發佈的《亞洲發展展望》報告維持了2019年4月份的預測，即亞洲發展中經濟體2019年增長5.7%，2020年增長5.6%，增速較2018年的5.9%略有下滑。報告稱，經貿摩擦持續使亞太地區經濟增速受到影響，但在內需推動下，亞洲發展中經濟體在2019年和2020年仍將保持較為強勁的增長。