華爾街日報：應對美國經濟下行的選項有限

若美國經濟下行，有機會欠缺好的應對選項。《華爾街日報》報道指，鑒於短期利率已經處於低位，美國聯邦儲備委員會(FED)沒有多少空間再減息刺激支出和投資。與此同時，聯邦債務正急劇膨脹，可能限制任何試圖通過減稅或增加支出來提振增長的努力。



令事情變得更棘手的是，民主黨和共和黨人對於怎樣才是啟動經濟的最佳做法存在嚴重分歧，民主黨人傾向於提高支出，而共和黨人希望降低稅率。即便是在兩黨各自內部，對於如何提振經濟也看法不一。美國總統特朗普(Donald Trump)8月21日收回了實施新減稅舉措的說法，與之前一天的表態形成大反轉，當時他聲稱白宮正考慮一些減稅措施。特朗普一方面宣稱美國經濟表現強勁，一方面又呼籲推出經濟刺激方案，這使他處在尷尬境地。

美國經濟受貿易戰衝擊很大。（視覺中國）

與此同時，白宮官員表示，特朗普政府長期以來一直在評估一系列減稅措施，這也是共和黨人所稱的減稅2.0方案的一部分，不過預計近期不會提出任何議案，而且這樣的措施不太可能在國會獲得通過。



特朗普還一直施壓美聯儲大幅降息，而這種行動通常只有在經濟陷入嚴重困境時才會實施。早前特朗普將他自己提名的美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)比作「不會推杆的高爾夫球手」。



儘管美國失業率仍處於極低水準，但近幾個月經濟增長和就業均出現放緩，債市也發出一些警示信號。最值得注意的是，長期利率有時會跌至短期利率下方，這在過去即預示著經濟衰退，最近幾周令投資者感到恐慌。另外，本周的經濟報告出現了一些令人不安的新跡象。政府經濟學家表示，在截至3月底的一年，美國就業增長低於此前預期。美國勞工部將3月份美國新增就業總人數估值下調了501,000人，降幅0.3%。這使得截至3月底的一年平均月度就業人口增幅從210,000人降至168,000人左右，儘管增長依然穩健，但並不像外界一度預期的那樣強勁。