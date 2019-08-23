【財經評論】特朗普改口不減稅　解密「變臉」背後的美國財政困境

美國總統特朗普（Donald Trump）於周三（21日）在白宮向記者表示，「我們的經濟強勁」，不需要通過減稅政策刺激經濟。然而，就在一天前（8月20日），特朗普在白宮的辦公室中對記者表示，他一直在考慮通過「多種減稅方案（Various Tax Reductions）」來刺激經濟。白宮官員也確認，共和黨正在醞釀「減稅2.0」方案，但不會立即提出。

儘管特朗普經常做出前後矛盾的表述，但是其迅速推翻自己言論的行為表明減稅政策在短期內難以施行。減稅和減息是特朗普應對國內經濟下行的兩大法寶，其中減息的決定權掌握在美國聯儲局（Fed）手中，而減稅法案則需要美國國會立法通過。可以說，無論是減稅還是減息，特朗普都沒有絕對控制權。

特朗普之所以改口不再減稅，是因為其此前推行的減稅法案效果不佳，且造成了沉重的財政負擔。

美國經濟學家拉弗（Arthur Laffer）認為，適當的減稅可以刺激企業投資、促進經濟增長，進而擴大稅基、增加財政收入。拉弗的理論為美國歷屆政府提供了減稅的藉口，儘管並沒有足夠的事實支持拉弗的理論，且拉弗關於財政收入與稅率關係的理論也並不被學術界廣泛接受。

特朗普此前的減稅政策效果並不持久。（視覺中國）

擬十年內減稅1.4萬億美元

然而，對於特朗普來說，一個減稅的理由就足夠了。2017年12月22日，特朗普簽署了《減稅與就業法案（Tax Cuts and Jobs Act）》。美國聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）預計，該法案自2018年生效後，將在10個財年內累計為美國企業和家庭直接減稅14,560億元（美元，下同）。

特朗普的減稅法案確實使2018年美國經濟增速維持在較高水準，且為美國發動貿易戰提供了底氣。但是，在全球經濟下行的情況下，美國也不能獨善其身。由於美國的企業深深植根於全球市場之中，即使稅收負擔下降，美國企業也不會在全球衰退時擴大生產和投資。因此，特朗普減稅政策帶來的經濟繁榮並沒能持續下去，美國經濟在進入2019年後急速下行。

當然，美國經濟在特朗普口中仍然「強勁」，減稅對經濟的拉動效果也十分顯著。2019年6月19日，特朗普向拉弗頒發象徵美國最高公民榮譽的總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom），以表彰他向美國政府提供的「完美減稅理論」。

雖然無法證明減稅是否能夠拉動經濟（因為經濟波動由多種因素共同驅動的），但是減稅確實給美國財政造成了巨大負擔。根據美國聯合稅務委員會測算，即使考慮到減稅帶來的正面影響，特朗普的減稅政策也會在2018財年至2027財年間財赤大增，且其中大部分赤字將出現在前5個財年裡。

特朗普減稅法案造成的財政負擔主要集中在前5個財年。（HK01製作）

資料顯示，特朗普已經實施的減稅法案將導致美國聯邦政府在2019財年（2018年10月至2019年9月）多增加2,456億元赤字。美國財政部預計2019財年美國聯邦政府的財政赤字水準將突破1萬億元。截至2019年7月，美國聯邦政府2019財年的財政赤字規模已經超過2018財年總和。

1萬億元財政赤字相當於美國國內生產總值（GDP）的5%左右，已經處於較危險的水準。目前，美國聯邦政府的公共債務已經累積至22萬億元，達到法定債務上限（近期，美國共和黨和民主黨已經達成提高債務上限的協議）。隨著美國聯邦政府的虧空不斷增加，「借錢過日子」的財政模式在未來會更加難以維持。

因此，在這種情況下，美國國會不會以聯邦政府的財政惡化為代價成全特朗普的經濟訴求。如今，特朗普刺激經濟的希望只剩下美國聯儲局減息。