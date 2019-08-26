特朗普一句話　恒指跌幅收窄不足500點　郭Sir：下跌周期盡持現金

中美貿易戰再度升級，環球市場波動風險一觸即發，加上本港局勢持續不穩，過去周末警民衝突再次升級，恒指今早裂口低開857點或3.3%，最多曾跌過929點，低見25249點。 惟午後，貿戰似現轉機，因美國總統特朗普稱，收到中方致電要求重展談判，令恒指跌幅收窄至不足500點，最終收跌499點或1.9%，報25680點。

中美貿易戰「反制再反制」，中國上周五晚突然宣布，對原產於美國的5,078個稅目、約750億美元商品，加徵5%至10%關稅，分兩批自今年9月1日及12月15日2實施。及後，特朗普在twitter宣布還擊，10月1日起對總值2,500億美元的中國進口貨，由原來25%關稅增至30%；餘下3,000億美元中國貨將徵收15%而非10%關稅，9月1日起生效。

不過，正在法國出席7國集團（G7）峰會的特朗普表示，中方曾致電華府的貿易團隊，要求展開貿易談判，又稱中國遭遇重創，明白甚麼才是正確的事情，形容進展對世界來說是正面，兩國將進行十分認真的談判。

隨特朗普發表言論，恒指午後跌幅逐步收窄。

郭Sir：盡量持有現金 只宜小注博反彈

帝鋒證券及資產管理政總裁郭思治指，目前股市處於下跌周期之中，不信特朗普最新說法，因貿戰相關的政策變幻不定，加上其好勝性格，以及對中國無理要求，「如果放低身段，唔搞貿易戰，好難同國民交待，所以要強者姿態，死撐」。他說，對貿易戰不抱任何希望，指特朗普要爭取明年連任，與中國關係愈僵就愈著數。

他又說，目前股市處於下跌周期，偶爾反彈只屬技術性，「大方向都係不斷向下沉底」，認為恒指未必守到去年10月低位24540點，建議投資者盡量持有現金。

他續指，本港政治氣氛仍然較差，社會事件愈演愈烈，影響香港旅遊和實體經濟，營商環境轉差，更預料本港第3季經濟會出現負增長，正式步入衰退初期。如要投入股市，只宜小注博反彈，並且選擇息口較高的股份，如有7厘息的滙控（0005）或內銀股，「就算博衰咗都有息收，除非減少派息」，若博指數反彈，可揀成份重磅股如騰訊（0700）和友邦（1299）。