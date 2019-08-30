瑞銀財富管理：耐心建倉優質股　長期增長主題及高息股具吸引力

中美貿易戰「時打時談」，投資者亦難以捉摸。瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele發表《投資亞太》報告，指貿易戰的情勢已發展到他們認為要審慎調整配置的地步，因應全球經濟和市場的下行風險加大，該行調降了全球投資組合的風險水準，將整體股票配置降至減碼。 對亞洲而言，該行則認為受惠於長期增長主題的股票，以及優質高股息收益率的個股具吸引力。

Mark Haefele表示，美聯儲寬鬆政策將有助防止美國經濟陷入衰退，而且美國總統特朗普可能再次出其不意地收回關稅威脅，在風險情緒升溫、或降溫瞬息萬變的環境下，投資者需要隨機應變。該行正在密切關注全球製造業衰退，是否蔓延至服務業以及消費者支出的跡象。

該行亦提醒投資者注意，不宜按照典型的經濟衰退情景來大幅減持股票，應考慮耐心建倉優質股票的長期策略，「低風險資產的回報率或許已經過低，無助於實現長期財務目標。」

中國或將美企列入「不可靠實體清單」

Mark Haefele指，一旦特朗普進一步提高關稅，或對中國科技企業採取限制措施，他們預期北京的立場很可能變得強硬，相應措施包括將美企列入「不可靠實體清單」；限制某些敏感商品的出口，比如稀土，以及拋售部份美債等。

中國亦可能允許人民幣進一步貶值，但該行認為美元兌人幣升破7.4，對中國並非最有利之舉。這亦不意味要徹底退場觀望，因為美聯儲及全球其他主要央行會提供強勁支持。

人行或降低企業貸款利率

為應對關稅升級，該行預期中國將維持流動性寬裕，包括今年內或將降準100至200個基點、利用借貸便利工具調控利率等。隨著新的貸款市場報價利率報價機制（LPR）推行，人行可透過下調公開市場操作利率（主要是中期借貸便利MLF利率）來引導企業貸款利率下降。財政支持力度也有望加大，包括提高地方政府債券發行額度以支持基建投資，進一步減稅降費等。

在全球資產配置中，該行維持相對歐股下，加碼美國和日本股票的立場，並繼續加碼MSCI中國和MSCI馬來西亞，減碼MSCI香港和MSCI泰國。