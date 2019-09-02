內地官方PMI連續4個月處於榮枯線之下　新訂單指數按月回落

中國國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會，於上周六（31日）發佈的8月份中國採購經理指數（PMI）。8月中國製造業PMI為49.5%，較上個月下降0.2個百分點。自5月份中國製造業PMI落入榮枯線（50%）下方後，中國製造業景氣程度已經連續四個月處於衰退區間（50%以下），表明製造業仍面臨著較大的下行壓力。

中國製造業PMI連續四個月處於榮枯線以下。（HK01製作）

內外消費低迷拖累中國製造業

8月製造業PMI的按月下降主要反映了中小型製造業企業景氣程度惡化。8月中、小型企業製造業PMI為48.2%和48.6%，分別較上月下降0.5和0.4個百分點。大型製造業企業的PMI為50.4%，較上月降低0.3個百分點，但仍位於擴張區間。

從分類指數來看，8月中國製造業生產景氣程度尚可，但對未來的預期較悲觀。資料顯示，製造業PMI生產指數為51.9%，高於榮枯線，表明製造業生產總體繼續保持擴張。然而，製造業PMI新訂單指數和原材料庫存指數分別較上月回落0.1和0.5個百分點，錄得49.7%和47.5%，均處於榮枯線以下，表明製造業企業對未來的市場預期較差。

外需不振、內需乏力共同造成中國製造業景氣程度下行。從時間點來看，5月中美貿易戰升級後，中國製造業PMI再次落入榮枯線以下，新出口訂單指數持續收縮。雖然8月新出口訂單指數較上月回升0.3個百分點，錄得47.2%，但是仍處於收縮區間。

內需方面，2019年1至7月份中國社會消費品零售總額按月增長8.3%。其中，作為製造業支柱的汽車類消費品、通訊器材類消費品和家電類消費品表現較差，分別按月增長0.6%、6.5%和6.2%。

製造業疲軟主要受需求不振影響。（新華社）

非製造業拉動中國經濟增長

此外，8月非製造業商務活動指數為53.8%，較上月微升0.1個百分點，表明非製造業總體保持擴張勢頭，且增速略有加快。然而，非製造業新訂單指數為50.1%，較上月回落0.3個百分點，略高於臨界點，表明非製造業市場需求增長放緩。

分行業來看，鐵路運輸業、電信廣播電視衛星傳輸服務、互聯網軟體資訊技術服務等行業商務活動指數位於58%以上的較高景氣區間，業務活動較為活躍。而道路運輸業、其他金融業、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間。

從預期來看，非製造業企業對未來市場較為看好。資料顯示，8月非製造業業務活動預期指數較上月提升0.6個百分點，錄得60.4%。其中，服務業業務活動預期指數為59.8%，較上月上升0.7個百分點；建築業業務活動預期指數為64%，較上月上升0.3個百分點。

建築業按月升3個百分點

值得注意的是，中國建築業重返高位景氣區間。8月中國建築業商務活動指數為61.2%，較上月顯著提升3個百分點。從行業大類看，土木工程建築業和建築安裝裝飾業商務活動指數分別高於上月8.8和9個百分點，錄得63.9%和61.2%。中國建築業重返高位景氣區間或許預示著中國的基礎設施建設正在加速恢復。

總體來看，中國經濟運行平穩，短期內無需擔憂。中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河認為，8月中國綜合PMI產出指數為53%，比上月微落0.1個百分點，連續5個月在53%至53.4%區間小幅波動，表明中國企業生產經營活動總體保持平穩發展。