【財經評論】恐慌蔓延　各國經濟亮起紅燈

隨著各大經濟體陸續披露新的宏觀資料，經濟衰退的信號愈加明顯。同時，恐慌的情緒在資本市場上蔓延，推高了黃金和美元資產的價格。

中美兩國9月1日起，向對方加徵新的關稅，導致國際貿易緊張局勢再次升級，導致已經十分脆弱的全球經濟「雪上加霜」。自2007年美國次貸危機席捲全球後，各國（尤其發達經濟體）的復甦過程十分艱難，經濟增速始終無法恢復到危機前水準。隨著保護主義和民粹主義在部分大型經濟體興起，日益頻繁的貿易摩擦和政治動盪正在將全球經濟拖入衰退。

特朗普發動的貿易戰正在加速全球經濟衰退。（路透社）

恐慌在資本市場上蔓延

雖然國際貨幣基金組織（IMF）7月份預計2019年全球經濟增速能夠達到3.2%，遠高於衰退水準（2.5%），但是對未來預期最敏感的投資者正在資本市場瘋狂買入風險抵抗能力較強的資產。

黃金作為最主要的避險資產，其價格自2019年以來已經累計上漲近20%。紐約期金（COMEX Gold）主力合約價格一度突破1,550美元關口，每盎司報1,558.6美元，創近6年來的新高。世界黃金協會（World Gold Council）的研究顯示，導致黃金價格暴漲的一大因素是市場避險需求增強。

除黃金以外，美元資產也是極佳的避險工具。近日來，美元指數連創新高，繼2017年年初以來再次逼近100點。儘管美國聯儲局（Fed）已於8月1日下調了聯邦基準利率目標範圍，但是相較於其他貨幣，美元資產仍兼具收益性和安全性。這導致大量國際資本出於避險和投資的需要，不斷湧入美元資產，推動美元持續升值。

避險需求不斷推高黃金價格。（視覺中國）

各國經濟亮起紅燈

資本市場的恐慌情緒並非空穴來風，對於各大經濟體而言，衰退的信號隨處可見。

美國聯儲局資料顯示，截止本周一，美國10年期國債收益率連續3個交易日低於美國2年期國債收益率，形成「倒掛」。而國債長短期收益率倒掛常常被認為是經濟衰退的先兆。此外，美國供應管理協會（ISM）周二發佈報告顯示，8月美國製造業採購經理指數（PMI）僅錄得49.1，自2016年8月以來首次跌至榮枯線（50）下方，表明美國製造業正陷入衰退。

歐盟統計局（Eurostat）資料顯示，歐盟28國經濟景氣指數（Economic Sentiment Indicator）持續下降，已由2018年1月的115滑落至2019年8月的101.4。其中，零售信心指數和服務業信心指數均創下近六年來的新低。8月歐元區Markit製造業PMI終值雖然較上月有所回升，錄得47，但是仍處於六年來的低點，大幅低於榮枯線（50）。歐元區製造業景氣程度已經連續七個月陷入收縮區間。

中國經濟局勢亦不感樂觀

貢獻了全球近三分之一經濟增長的中國所面臨的經濟局勢也不容樂觀。受「去槓桿」和清理地方隱性債等政策的持續影響，作為傳統逆周期調節工具的基建投資停滯不前。

中國國家統計局資料顯示，中國基建投資按年增速已經從2017年初的25%左右下降至不足5%。此外，中國製造業PMI已經連續四個月處於收縮區間，表明在中國經濟中發揮重要作用的製造業已經陷入衰退。

面對處處拉響的經濟衰退警報，各國政府的應對手段也十分有限。由於經濟復蘇緩慢，各大經濟體的利率水準仍然較低，缺乏降息空間。

此外，2007年金融危機爆發後，部分政府為了提振經濟背負了大量負債，削弱了其在本次經濟衰退中繼續舉債的能力。因此，本輪經濟衰退對於各國政府而言都是一次艱難的考驗。