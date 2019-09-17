【財經評論】中國經濟危局難解　減息分歧引A股暴跌

今日，中國人民銀行發佈公告稱，開展中期借貸便利（MLF）操作2,000億元人民幣，操作利率為3.3%，與前期持平。由於中國8月經濟資料顯示經濟仍面臨較大下行壓力，市場普遍預期央行會以更低的操作利率續做MLF，並使其作用到即將公佈的貸款市場報價利率（LPR）上，變相實現減息。

然而，或許是昨日剛剛正式全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司），連續降准、減息容易引起「大水漫灌」的誤讀，央行續做MLF時並沒有採取更低的操作利率。

受貨幣政策不及預期的影響，中國A股市場遭遇暴跌。上海證券交易所股票價格綜合指數（上證指數）低開低走，跌幅高達1.74%，再次跌破3,000點，報收2,978點。此外，深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）下跌1.97%，報收9,723點；創業板指數下跌2.12%，報收1,678點。

貨幣政策不及預期，中國A股三大股指齊跌。（視覺中國）

消費及出口數據皆疲弱

從最新的經濟資料來看，中國經濟仍面臨較大下行壓力。1至8月中國固定資產投資累計按年上漲5.5%，較1至7月回落0.2個百分點，其中房地產投資增速連續4個月下滑。1至8月中國製造業投資累計按年上漲2.6%，較1至7月下滑0.7個百分點，整體較為低迷。

此外，中國的消費和出口也十分疲軟，8月中國社會零售消費增速較7月回落0.1個百分點；8月中國出口增速較7月回落4.3個百分點。

面對遲遲不見好轉的經濟，中國也加大了財政政策和貨幣政策對經濟的支持力度。9月4日，中國國務院常務會議明確「今年限額內地方政府專項債券要確保9月底前全部發行完畢」，並要求「根據地方重大專案建設需要，按規定提前下達明年專項債部分新增額度」。9月6日，中國人民銀行決定於2019年9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，並於10月15日和11月15日分兩次對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率共計1個百分點。

中國人民銀行已於昨日正式全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。（視覺中國）

今年第四季或是最佳減息窗口

然而，考慮到經濟的持續惡化，市場依然存在加大逆週期調節力度的呼聲。以中國恒大經濟研究院院長任澤平為代表的經濟學家認為，未來隨著中美貿易摩擦衝擊、經濟下行加大、生產者物價指數（PPI）通縮、企業實際利率上升，減息的空間已經打開。因此，「從各方面條件看，目前貨幣政策價格工具的時機已經成熟，可以通過多次小幅下調LPR利率降低企業實際貸款利率」。

另一方面，以中國海通證券首席經濟學家姜超為代表的經濟學家則認為，2019年的降稅降費措施使「年內消費增速穩中有升，因而也將支撐消費者物價指數（CPI）繼續上行」，而CPI上行趨勢並不支持減息。此外，受投資增長乏力和貿易摩擦拖累出口的影響，工業產品價格面臨通縮壓力。因此，姜超認為，「物價的分化走勢，使得貨幣政策難松難緊，保持穩健中性也就成了最佳選擇」。

由於近期貨幣政策和財政政策較為密集且力度較大，政策制定者或許要觀察其效果才能決定是否繼續加碼。中國民生證券宏觀分析師毛健認為，中國經濟的問題根源在於投資效率不足，而非投資總量不足。減息的作用在於以消費減少為代價，促使更多資源流向高效企業，無法解決投資低效率問題。因此，減息應等到利率市場化（即LPR應用）得到落實，2019年四季度是較好的減息時間窗口。