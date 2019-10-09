中國另一次消費貢獻高峰　會在今﹑明兩年出現？

消費對中國經濟增長的拉動作用已越來越明顯。有分析指出，中國新一輪消費高峰的形成與中國正在形成一種全新的現代流通體系有關。

《經濟參考報》今日報道，改革開放以來，中國先後出現過三次消費貢獻率的高峰，且消費對GDP增長的平均貢獻率超過70%。

第一次出現在1983年到1985年，平均消費貢獻率為72.0%，當時的經濟體制改革釋放了投資和消費需求。

第二次高峰出現在1989年到1990年，平均消費貢獻率為87.7%，政府開展了三年的治理整頓，貨幣財政雙緊縮後經濟「硬著陸」，投資對經濟增長貢獻下降為負。

第三次高峰出現在1999年到2000年，平均消費貢獻率為84.0%，1998年東南亞金融危機，出口貢獻率下滑為負。

第四次高峰可能出現在2019年到2020年。受外部環境變化的影響，出口對經濟增長的貢獻率逐漸減小。中國經濟發展進入新常態，不會像2009年那樣採取投資強刺激，當前應該追求高質量的經濟增長，而不是讓經濟增長速度回歸到歷史上的增速。由此，消費對經濟增長的貢獻率將又迎來一次高峰。

中國是奢侈品消費大國。（視覺中國）

新流通系統刺激消費

最新數據顯示，2019年上半年，內需對中國經濟增長貢獻接近80%，其中，最終消費支出對經濟增長貢獻達到60.1%。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員彭波對《新京報》表示，目前來看，中國的消費還沒有充分發展，潛力還比較大，這也是中國擴大進口的一個考慮。

廣東財經大學商貿流通研究院院長、中國商業經濟學會副會長王先慶近日向《21世紀經濟報道》表示，中國消費快速崛起的一個關鍵的原因，是中國正在形成一種全新的現代流通體系，並基於此創新了消費促進機製，具有中國特色的消費發展模式和路徑已經形成。

王先慶介紹，所謂現代流通體系，是由現代物流、電子商務、連鎖經營等一系列現代流通方式構成的一個整體，它是新技術與流通的融合，是新業態、新模式的綜合體現。