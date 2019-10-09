【財經評論】NBA莫利事件背後：中美之間已無中立空間

NBA火箭隊總經理莫利推特引發的爭議事件仍然在持續發酵。在中美貿易摩擦大背景下，兩國之間商業企業生存的空間進一步被壓縮，中立空間已經不復存在。

美國國家籃球協會（NBA）休斯頓火箭（Houston Rockets）總經理莫利（Daryl Morey）的一條推特（Twitter）引發的爭議正在持續發酵。中國電視和網路轉播商緊急停止了轉播計畫，近20家來自中國的贊助商宣佈取消合作。NBA總裁肖華（Adam Silver）周三（9日）已經抵達上海，希望與相關部門好好交流，取得他們的理解。

中國觀眾對火箭別有感情

儘管事件的始作俑者莫利已經解釋說他的言論不代表火箭隊和NBA，但中國社會輿論認為莫利「嚴重傷害了中國球迷的感情」。特別是火箭隊在中國一直是最受歡迎的球隊。

2002年，姚明加盟火箭並成為中美商業合作的橋樑，中國贊助商借此打入NBA，NBA聯盟則順水推舟地深耕中國市場。統計顯示，姚明效力火箭期間，火箭隊球隊價值漲幅超過100%，而聯盟其他球隊平均漲幅為63.32%。NBA官方曾作出統計，從姚明加入NBA到退役，NBA一共增加了3.7億觀眾。

即便是姚明退役後，很多中國球迷依然對火箭隊抱有「特殊的情懷」，視其為「第一主隊」。《福布斯》（Forbes）雜誌最新公佈的NBA球隊品牌價值榜中，火箭隊以23億美元估值位列所有NBA球隊中第7位，年度總營收高居第4位。

由涉港言論引發的一系列連鎖反應正在讓NBA失去中國市場。聯盟30年的耕耘危在旦夕。1986年，時任NBA總裁斯特恩（David Stern）來華，在中國官方電視台外苦等一個小時，請求中央電視台免費播放NBA賽事錄影。

肖華的表態讓事件擴大化。（視覺中國）

騰訊以巨額獲網上轉播權

隨著市場不斷擴展和商業價值的不斷挖掘。NBA聯盟在中國賺得盆滿缽滿。騰訊控股（0700）於2015年花費5億美元買斷NBA網上直播5年版權，此前，另一家互聯網公司新浪此前花費的轉播費用僅為750萬美元。而2019年7月，騰訊又耗資15億美元續簽了網路直播權，相比上一個5年期，價格翻了幾乎兩倍。根據騰訊2019年中期報告資料，2018至2019賽季，累計超過4.9億互聯網用戶通過騰訊觀看NBA賽事。

根據此前粗略估計，中國是NBA最大的海外市場，除去轉播和衍生商品收入，中國貢獻了約10%的總收入。在此之外，還有球員個人商業贊助、品牌代言，遊戲等相關產業收入。這一切都可能隨著事件惡化被終止。

姚明現在作為中國籃協主席，官方背景讓其很難公開發表意見。（視覺中國）

最明智方法為「悶聲發大財」

NBA此次公關危機，挾著香港問題，在中美貿易摩擦的大背景下顯得更加複雜。

過去包括NBA聯盟和很多跨國公司的行事風格基本上是一個「純粹的商人」，只談經濟利益，回避政治立場。作為企業，尤其是跨國公司，很容易因為文化衝突、意識形態的差異釀成大禍，造成直接的經濟損失。因此最明智的做法就是「悶聲發大財」，在沒有弄清事情的原委和各方立場之前「沉默是金」。

商業企業對海外市場的開拓，獲得經濟效益的同時也增進了雙方溝通和理解。商業利益成為文化差異和意識形態的碰撞的潤滑劑。大國交往有了更多可以討論的空間和妥協的餘地。

有趣的是，2019年5月，肖華曾公開表示，NBA時刻關注著中美貿易問題的進展，因為NBA在推廣過程中同樣面臨國際政治難題。肖華曾表示：「我們可以利用籃球推動大國關係，就像尼克森（Richard Nixon）時代乒乓球外交一樣，推動籃球外交，畢竟籃球領域在中美兩國之間有十分深厚的合作歷史。」

然而，商業利益所產生的「潤滑」空間，在中美貿易戰的大環境下越來越小。越來越多的企業被逼迫在中美之間做出選擇。對立的情緒在越來越多的領域蔓延。就連NBA首席傳播官巴斯（Mike Bass）對事件的回應都被中美兩國網友逐字逐句的斟酌。在英文原文中，巴斯稱莫利的言論令人遺憾（regrettable），而中文版則翻譯為「對其言論感到極其失望」﹑「嚴重損害中國球迷感情」。這讓NBA兩邊不討好，招致中美社會輿論的猛烈抨擊。

或許肖華飛赴上海會給事情帶來轉機，但無論如何，中美之間傷口短時間內難以癒合。如果說種族歧視問題是美國的政治正確，那麼來華經商的企業也必須認識到，在國家主權等大是大非的問題上，已經沒有中立的空間。