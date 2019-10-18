【財經評論】解讀中國三季度GDP增速創新低背後

今日，中國國家統計局公佈了最新的中國經濟運行資料。資料顯示，2019年三季度中國國內生產總值（GDP）按年增長6.0%，增速較上一季度（6.2%）繼續回落，創下1992年有統計以來的季度最低值，表明中國經濟仍未擺脫下行通道。

中國經濟持續下行。（HK01製作）

服務業漸成拉動經濟主要動力

目前，中國製造業增速下滑較為嚴重，服務業逐漸成為拉動經濟增長的主要動力。2019年三季度，第二產業產值按年增長5.2%，顯著低於前三季度按年增速（5.6%）；第三產業產值按年增長7.2%，高於前三季度按年增速（7.0%）。

雖然製造業景氣程度持續下行，但是高新技術產業的增速普遍高於工業增加值的增速，表明中國製造業整體正在向價值鏈上游邁進。資料顯示，前三季度工業戰略性新興產業增加值按年增長8.4%，增速快於規模以上工業2.8個百分點。高技術製造業增加值按年增長8.7%，增速快於規模以上工業3.1個百分點；佔全部規模以上工業比重為14.1%，比上半年提高0.3個百分點。

前三季度消費乏力

此外，服務業對經濟增長提供了較好的支撐。前三季度，全國服務業生產指數按年增長7.0%，其中9月份增長6.7%，增速比8月份加快0.3個百分點。9月份，服務業商務活動指數為53.0%，比8月份上升0.5個百分點；服務業業務活動預期指數為59.3%，處於較高水準。

值得注意的是，上半年消費支出持續下行的趨勢在三季度得到了一定控制。資料顯示，前三季度最終消費支出增長對經濟增長的貢獻率為60.5%，略高於上半年（60.1%）。但是從社會消費品零售情況來看，中國前三季度消費仍然十分乏力。資料顯示，2019年前三季度，社會消費品零售總額296,674億元（人民幣，下同），按年增長8.2%，較上年同期下降1個百分點。其中，對經濟拉動作用比較大的汽車消費反而按年下降了0.7%。

消費支出已經成為拉動中國經濟增長的主要動力。（HK01製作）

企業中長期貸款大增

受經濟下行及經濟前景預期暗淡等諸多因素的影響，居民消費不振實屬正常。此時應當通過財政和貨幣政策從投資端拉動社會需求。

10月15日，中國人民銀行公佈的信貸資料顯示，9月社會融資增量（即一定時期內實體經濟從金融體系獲得的資金額）為2.27萬億元，較上月增加2,928億元，較去年同期增加1,008億元，超出市場預期。可見，中國正在加大逆週期調節力度。

從結構上看，企業中長期貸款成為新增信貸的主角。9月新增企業貸款10,113億元，較去年同期多增3,341億元。其中企業中長期貸款增加5,637億元，較去年同期多增1,837億元，在上月擴容的基礎上按月大幅走高。這一變化表明，中國的寬信貸政策已經傳導至製造業，且基建專案加速落地後的融資需求正在上升。

中國經濟短期內沒有失速風險

中國國家統計局國民經濟綜合統計司司長毛盛勇預計，四季度「基礎設施投資還是有比較好的回升勢頭」。毛盛勇表示，2019年中國增加了地方專項債的規模，提前下撥了進度，並加快把2020年的一些計畫前移至2019年的計畫中。此外，政府投資還將撬動社會資本投入。因此，毛盛勇對四季度的基建投資增長較為有信心。

總體來看，中國經濟雖然在下行，但是隨著逆週期調節力度的加大，中國經濟短期內沒有失速風險。三季度中國消費支出企穩、服務業景氣抬頭等跡象都表明中國經濟正在逐步接近底部。因此，2019年全年中國經濟增速大概率能夠維持在6%以上。