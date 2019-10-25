任正非：美國以為斷供華為可以佔據主動　其實沒抓住要害

華為心聲社區於周四（24日）發佈，創辦人任正非於10月15日接受北歐媒體訪問紀要。任正非指出表示，美國政府以為斷供華為可以佔據主動，但事實證明其實他們還是沒抓住要害。

據《中國經濟週刊》10月25日報導，其實美國政府沒有抓住要害，反而削弱了美國公司的銷售規模。美國的指責是空穴來風。因為歷史事實已經證明華為是誠信的公司。



任正非說，中美兩國之間的貿易鬥爭跟華為沒有關係，華為在美國沒有銷售，所以無論中美貿易談判結果怎樣，對華為都沒有影響。



在提及美國把華為納入實體清單時，任正非說，現在絕大多數晶片，華為已經實現了使用自己研製的晶片。「過去我們約束自研晶片的使用規模，想多用一些美國晶片，以此保持和美國供應商的友好合作。當美國政府對我們實行斷供以後，我們就啟動了自研晶片規模化的使用。美國政府以為斷供華為有利於在中美貿易鬥爭中佔據主動，其實美國政府沒有抓住要害，反而削弱了美國公司的銷售規模。」



對於美國指責華為存在網路安全問題，任正非回應道，歷史事實已經證明華為是誠信的公司，「30多年來，我們為170多個國家、30億人口提供服務，至今沒有出現一宗竊取別人資訊的案例。關於立陶宛早報的不實文章暗示非盟總部資訊洩露事件與華為有關，立陶宛的法院已經判決責令該報刊登聲明澄清道歉。」