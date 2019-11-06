【財經評論】美元見頂在即？　三大因素讓美元難再闖高峰

美國近期公布的數據相當理柅。美國勞工部於上周五（1日）公布，10月非農就業人數新增12.8萬，超出市場預期；同日，美國供應管理協會（ISM）公布的10月製造業採購經理人指數（PMI）為48.3，較前月（47.8）有所回升。受此影響，美匯指數在本周一及二（4日及5日）累計上漲0.66%，頗有重啟強勢美元的架勢。那麼，美元指數擁有繼續攀升的動力嗎？

美元指數由美元兑六個主要國際貨幣（歐元、日圓、英鎊、加拿大元、瑞典克朗、瑞士法郎）的匯率經過加權平均計算獲得。其中，歐元兑美元權重佔57.6%；美圓兑日元權重佔13.6%；英鎊兑美元權重佔11.9%；三者合計佔全部比重的83.1%。因此，美元指數的強弱不能單看美國經濟環境，還應當與歐盟、日本和英國等國進行對比。

經濟放緩難為美元帶來支持

長期來看，美元指數的持續上漲面臨着三重阻力。首先，美國經濟下滑趨勢顯著，導致美元對歐元等其他發達經濟體貨幣的強勢地位下降。近兩年來，美元指數之所以能夠在美國經濟指標惡化的同時保持強勢，是因為美國經濟能夠跑贏國際大環境。然而，2019年以來，美國經濟面臨的下行壓力持續增大。

2019年三季度美國國內生產總值（GDP）增速放緩至1.9%，Nowcasting報告顯示，紐約聯儲局對美國四季度GDP增速預測僅為0.8%。

此外，美國製造業景氣程度與歐盟等發達經濟體趨同，截至10月ISM發佈的美國製造業PMI已經連續三個月落入榮枯線以下。由於美國的減息空間高於歐盟、日本等國，隨着美國經濟形勢惡化，美元難以在長期維持相對強勢地位。

紐約聯儲局對美國四季度經濟增速的預測持續下降。（紐約聯儲局官網截圖）

若英國脫歐陰霾清掃利好英鎊匯價

其次，英國確定提前大選後，有協議脱歐機會率提高，英國脱歐的進程加快，這將對英鎊和歐元形成支持，壓制美匯指數升勢。英國議會今日正式解散，12月12日英國將舉行大選。若約翰遜成功帶領保守黨勝出大選，那麼在脱歐黨的支持下，當前版本的脱歐協議在議會中遭遇的阻力將下降，協議脱歐的概率將上升。

一旦脱歐塵埃落定，無論有無協議，自貿區談判、關税談判等穩定經濟的措施才能成為可能。隨着英國經濟擺脱不確定因素的困擾，英鎊的估值也將獲得修復。因此一旦英鎊兑美元匯率轉強，將在未來對美元指數起到壓制作用。

特朗普對強美元走勢心存矛盾

最後，強勢美元不符合美國利益，如果美元指數大幅走高，美國政府或將干涉匯率。美國總統特朗普（Donald Trump）發動貿易戰的名義是平衡美國的貿易逆差，然而強勢美元削弱了美國商品的國際競爭力，導致美國貨物貿易赤字始終無法得到改善。因此，特朗普對強勢美元一直保持着矛盾心理。

在推特《Twitter》上，特朗普一方面希望美元能夠保持足夠強勢以吸引外資流入，另一方面希望美元不會過於強勢，削弱美國商品的競爭力。

在中美貿易談判中，匯率問題被納入「第一階段協議」，表明特朗普對貿易戰引發的「貨幣戰爭」十分警惕。因此，始終標榜「美國優先」的特朗普政府，必然不會坐視美元指數大幅上漲損害美國經濟和貿易環境。未來，只要美匯指數升勢過急，特朗普政府或將採取經貿磋商等手段直接干涉外匯市場。