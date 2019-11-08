中國市場不斷增長　進口結構持續升級

第二屆中國國際進口博覽會於本月5日至10日於上海舉行，全球150多個國家，甚至法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也有出席，顯示中國市場仍特別的吸引力。中國也開出了包括，糧食、食品、家電、能源、高端裝備等一系列的採購大單。

隨着改革開放40年，尤其是近10年來，中國的經濟和消費結構正在發生着重大的變化，中國正在從一個出口大國、世界工廠，轉變為進口大國和消費市場。當世界談起中國，已經不僅意味着全球產業鏈的競爭，而更多的將是不斷增長的廣闊市場。

目前，中國經濟正處在快約人均GDP接近1萬美元，進入中等發達國家的關鍵時期。對於中國的上海、北京、廣州、深圳等發達城市，人均GDP已經接近甚至超過2萬美元。中國恩格爾係數已經降到了30%以下，對於維持必要生存的食品和服裝消費已經降至了20%以下。按照國際經驗，一個國家發展到這個階段，在國民經濟結構、社會消費結構上都將發生顯著的變化。

2019年11月5日，中國國家主席習近平（前排左六）、法國總統馬克龍（前排左五）出席中國國際進口博覽會。 （AFP）

中國進口結構不斷改變

從進口結構上看，中國主要進口的商品的結構有過四次大的變動。在上世紀七八十年代，隨着中國改革開放和農業、工業現代化的發展，中國主要以進口化肥、化纖、鋼鐵、水泥等初級端工業製成品為主。到2001年之後，隨着中國加入世貿組織（WTO）以及中國開始進入小康社會，中國對於能源、工業原材料、以及家電、汽車等工業製成品的進口需求猛增。

2008年以後，隨着中國工業體系的完善和民眾收入水平的大幅增長，尤其是中國財富階層的崛起，儘管從絕對數量上，中國對於汽車等工業製成品的進口依然大幅增加，但是中等技術含量製成品佔比呈現較大幅度下降，而初級製成品、資源型製成品、高技術含量製成品所佔份額整體表現為上升的態勢。對於高科電子產品、芯片，清潔能源（天然氣）、高端農副產品、奢侈品的比重也開始迅猛增加。

第二屆進博會裝備展區的汽車超高速點焊設備。（VCG）

中國成天然氣、高端農副產品的世界第一進口國

到了2018年後，中國無論從是經濟結構，還是從收入增長，又開始進入了一個新的調整與模式轉換時期。儘管中國依然是國際貿易的順差國，但進口增速已經超越出口增速。中國已經成為清潔能源（天然氣）、高端農副產品的世界第一進口大國。對於高端製造業和高端裝備生產技術更加痴迷，芯片開始超過能源成為中國「第一」進口產品。

目前，中國有80%的集成電路芯片製造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車製造關鍵設備及先進集約化農業裝備來自進口。另據中國商務部發布的《主要消費品供需狀況統計調查分析報告》進口商品銷售佔商品銷售總額比重達到五成以上的企業佔全部調查對象比例為24.4%，其中乘用車、家居和家裝用品、鐘錶眼鏡、電器電子產品、食品類企業比例分別為51.1%、34.6%、31.0%、25.9%和25.4%。

進口商品消費佔商品消費總額比重達到三成以上的消費者佔全部調查對象比例超過20%；超過39%的中國企業認為品牌是進口商品的決定性因素；超過90%的中國消費者認為安全是購買進口食品和母嬰用品的主要關注點；有超過70%的消費者認為品質是購買進口文教體育休閒用品、化粧品、家居和家裝用品的主要考慮因素。

尤其是隨着中國電商的發展和海關體制的改革，中國市場原有重生產輕消費、重批發輕零售的傳統商務和運輸模式也正在轉變。這使得各種海外奢侈品、生鮮製品等進口成本大幅降低，並呈現井噴式發展。2018年，中國僅進口生鮮海鮮產品了就高達119.1億美元，增幅近44%。

為防止安全事故發生，在第二屆進博會開始前，會議組織方在模擬演練應對大客流快速安檢、入場。（VCG）

中國市場令全球企業欲罷不能

除了對高端製造業和高端裝備生產技術的一如既往的「痴迷」外，中國的大眾消費市場也正在啟動。中國沿海發達城市和其他城市的中高收入人群至少也達到了近3億人口。這已經接近了美國人口的總和，是日本人口的近2.3倍，德國人口的近5倍，法國人口的6倍多。而且隨着中國經濟的繼續發展這個數字還在跨速增長。

根據美國著名諮詢公司，波士頓諮詢發佈的《中國消費趨勢報告》顯示，中國家庭月均可支配收入在4,000美元以上（2018年美國家庭月均可支配收入中位數4608美元）的人群數量約在增速13.2%。如果按此推算，到2025年，中國將有6.2億人口達到美國家庭的月均可支配收入中位數的水平。到2030年這個數字將達接近10億。

目前，人們還難以想象中國10億人口達到甚至超過美國、歐盟消費平均水平的情況。但是，僅近期的3至5億人口的巨大中國中高端消費市場，就足以讓全世界的供應商欲罷不能。無論政客們怎麼評論，但全世界的上企業和貿易商都已經感到了這樣的變化。在此次中國國際進口博覽會上150多個國家和地區，共3000餘家企業參展，超過了上屆的兩倍。