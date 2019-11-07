【財經評論】中國擁龐大消費群　讓眾出口國欲罷不能﹗

11月5日到10日，第二屆中國國際進口博覽會正在上海舉行。中國開出了包括，糧食、食品、家電、能源、高端裝備等一系列的採購大單。儘管在美國推行單邊主義的壓力下，全球依然有150多個國家，甚至法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也來為中國站台。中國究竟進口了什麼？能夠讓世界欲罷不能。

2019年11月5日，中國國家主席習近平（前排左六）、法國總統馬克龍（前排左五）出席中國國際進口博覽會。 （AFP）

由出口大國轉變為進口大國

隨着改革開放40年，尤其是近10年來，中國的經濟和消費結構正在發生着重大的變化，中國正在從一個出口大國、世界工廠，轉變為進口大國和消費市場。當世界談起中國，已經不僅意味着全球產業鏈的競爭，而更多的將是不斷增長的廣闊市場。

目前，中國經濟正處在快約人均GDP接近1萬美元，進入中等發達國家的關鍵時期。對於中國的上海、北京、廣州、深圳等發達城市，人均GDP已經接近甚至超過2萬美元。中國恩格爾係數已經降到了30%以下，對於維持必要生存的食品和服裝消費已經降至了20%以下。按照國際經驗，一個國家發展到這個階段，在國民經濟結構、社會消費結構上都將發生顯著的變化。

從進口結構上看，中國主要進口的商品的結構有過四次大的變動。在上世紀七﹑八十年代，隨着中國改革開放和農業、工業現代化的發展，中國主要以進口化肥、化纖、鋼鐵、水泥等初級端工業製成品為主。到2001年之後，隨着中國加入世貿組織（WTO）以及中國開始進入小康社會，中國對於能源、工業原材料、以及家電、汽車等工業製成品的進口需求猛增。

2008年以後，隨着中國工業體系的完善和民眾收入水平的大幅增長，尤其是中國財富階層的崛起，儘管從絕對數量上，中國對於汽車等工業製成品的進口依然大幅增加，但是中等技術含量製成品佔比呈現較大幅度下降，而初級製成品、資源型製成品、高技術含量製成品所佔份額整體表現為上升的態勢。對於高科電子產品、芯片，清潔能源（天然氣）、高端農副產品、奢侈品的比重也開始迅猛增加。

第二屆進博會裝備展區的汽車超高速點焊設備。（VCG）

7成消費者指品質為進口考慮因素

到了2018年後，中國無論從是經濟結構，還是從收入增長，又開始進入了一個新的調整與模式轉換時期。儘管中國依然是國際貿易的順差國，但進口增速已經超越出口增速。中國已經成為清潔能源（天然氣）、高端農副產品的世界第一進口大國。對於高端製造業和高端裝備生產技術更加著迷，芯片開始超過能源成為中國「第一」進口產品。

目前，中國有80%的集成電路芯片製造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車製造關鍵設備及先進集約化農業裝備來自進口。另據中國商務部發布的《主要消費品供需狀況統計調查分析報告》進口商品銷售佔商品銷售總額比重達到5成以上的企業佔全部調查對象比例為24.4%，其中乘用車、家居和家裝用品、鐘錶眼鏡、電器電子產品、食品類企業比例分別為51.1%、34.6%、31.0%、25.9%和25.4%。

進口商品消費佔商品消費總額比重達到3成以上的消費者，佔全部調查對象比例超過20%；超過39%的中國企業認為品牌是進口商品的決定性因素；超過90%的中國消費者認為安全是購買進口食品和母嬰用品的主要關注點；有超過70%的消費者認為，品質是購買進口文教體育休閒用品、化粧品、家居和家裝用品的主要考慮因素。

尤其是隨着中國電商的發展和海關體制的改革，中國市場原有重生產輕消費、重批發輕零售的傳統商務和運輸模式也正在轉變。這使得各種海外奢侈品、生鮮製品等進口成本大幅降低，並呈現井噴式發展。2018年，中國僅進口生鮮海鮮產品了就高達119.1億美元，增幅近44%。

為防止安全事故發生，在第二屆進博會開始前，會議組織方在模擬演練應對大客流快速安檢、入場。（VCG）

中國中高收入人群達3億

除了對高端製造業和高端裝備生產技術的一如既往的「執著」外，中國的大眾消費市場也正在啟動。中國沿海發達城市和其他城市的中高收入人群，至少也達到了近3億人口。這已經接近了美國人口的總和，是日本人口的近2.3倍，德國人口的近5倍，法國人口的6倍多。而且隨着中國經濟的繼續發展這個數字還在跨速增長。

根據美國著名諮詢公司，波士頓諮詢發佈的《中國消費趨勢報告》顯示，中國家庭月均可支配收入在4,000美元以上（2018年美國家庭月均可支配收入中位數4,608美元）的人群數量約在增速13.2%。如果按此推算，到2025年，中國將有6.2億人口達到美國家庭的月均可支配收入中位數的水平。到2030年這個數字將達接近10億。

目前，人們還難以想象中國10億人口達到甚至超過美國、歐盟消費平均水平的情況。但是，僅近期的3至5億人口的巨大中國中高端消費市場，就足以讓全世界的供應商欲罷不能。

無論政客們怎麼評論，但全世界的上企業和貿易商都已經感到了這樣的變化。在此次中國國際進口博覽會上150多個國家和地區，共3000餘家企業參展，超過了上屆的兩倍。