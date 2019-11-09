RECP談判有進展　中國外貿企業迎來新契機

歷時多年的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判終於迎來重大突破，並有望於2020年簽署。分析認為，這一重大談判取得突破，「激活」中國外貿企業。

《路透》周三（6日)報道，事實上，中國與東盟的貿易往來正在加速中。近幾月的外貿數據顯示中國與東盟、「一帶一路」倡議沿線國家的出口增速均超出整體增速。伴隨RCEP突圍而出，令原本還在觀望中的企業開始躍躍欲試。

協議讓成員國之間投資更開放便利

報道稱，「這將是一份考慮綜合平衡的協議。」消息人士稱，協議包含關税、服務、投資規則與執行機制等一系列全面廣泛的內容，並將給予最不發達的東盟國家一定的額外靈活性。他並稱，RCEP着眼於東亞經濟區的建設，大多數成員是發展中經濟體，要考慮到不同成員國的不同發展水平，考慮到適當形式的靈活性與開放包容，並對世界多邊貿易體制進行有力支持和有益補充。就中國國內來講，RCEP既符合中國新一輪擴大開放的要求，又是實現貿易多元化發展的重要途徑。

報道認為，近兩年來，隨着「一帶一路」倡議的深入、RCEP談判的逐步推進，中國已經有不少企業正藉此開拓市場。一些大型企業已經試水在東南亞國家設廠，不過考慮到投資所在國用地、用工、政策和法律差異等風險，一些企業仍在謹慎觀望，而RCEP的向好進展，或許可以沖淡他們的顧慮。

上述消息人士表示，RCEP將在區域內形成更加寬鬆的投資環境，使成員國之間的投資更開放便利，這不僅對成員國企業來華投資形成強大吸引力，也對中國企業對外貿易提供更便利的渠道。「我們之前是在觀望的，現在（RCEP）有了新進展，相信對我們來說是個利好，在協議中會有更多潛在的投資機會，這也是我們一直期待的大環境的紅利。」一位沿海地區的紡織企業高管稱。