分析指中美貿易首階段協議現新變數　中國已亮底牌

中美首階段貿易協議是否取消關稅，華府內部對說法不一。華僑銀行（OCBC）11月8日的評論指出，第一階段的中美貿易協議出現了新變數，或使談判更復雜。

路透中文網則報道指，如果第一階段協議無法達成，人民幣兑美元料會重新貶值到7.2；如果美國白宮願意讓步，不排除人民幣升值至6.9。

中美貿易戰或令台灣成為受益者。（VCG）

以下是華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師李若凡聯合撰寫的評論全文：

隨着中美貿易第一階段談判接近尾聲，本週貿易談判突然出現一個新變數。11月4日開始多家媒體開始報道中國要求取消部分關税來達成第一階段協議，而美國白宮方面也有討論是否取消部分關税；11月7日中國商務部發言人高峰關於中美雙方如果達成第一階段協議，同意分階段取消加徵關税的評論也坐實了市場之前的猜測。

文章稱，目前，中國已經把底牌率先亮在全球媒體前了。和以往特朗普（Donald Trump）總統通過推特掌握話語主動權不一樣，這次中國佔了先機。接下來的出牌權將回到特朗普政府。

鑑於特朗普總統對關税的偏愛，第一階段協議出現的新變數或許會使得談判更為複雜，也加大了談判被延長的風險。

而目前美國方面的回應也也並不肯定，譬如白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在彭博的採訪中表示「如果達成第一階段貿易協議，會有關税約定和讓步」，但另一名白宮顧問在Fox News的採訪中又表示現階段沒有把取消任何現有關税作為第一階段貿易協議之前提條件的約定。