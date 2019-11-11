【財經評論】美股強　A股弱　拖累內地股市跌跌不休的兩大因素

近期，中美資本市場呈現「冰火兩重天」景象。一邊是美國三大股指均創下歷史新高，另一邊是中國A股市場陰跌連連。今日收盤，中國上海證券交易所股票價格綜合指數、深圳交易所成分股價格指數和創業板指數分別下跌1.83%、2.17%和2.23%。

美國股市的上漲離不開美聯儲連續三次減息。在美國聯儲局的持續「開閘防水」下，美國資本市場樂觀情緒高漲。美聯儲的數據顯示，10月11日起美國10年期國債收益率與3個月國債收益率脱離「倒掛」，此後收益率差不斷擴大。這表明美國資本市場認為美國經濟出現好轉，未來利率水平不會大幅下行。因此，在樂觀情緒的推動之下，美國三大股指相繼創下歷史新高。

相比之下，中國的貨幣政策更加保守，財政政策雖然積極，但是無法在短時間內傳導至資本市場。同時，中國宏觀經濟指標在近期繼續惡化，加之資本市場改革帶來的衝擊，導致A股「跌跌不休」。

11月11日，中國股市大幅下挫。（視覺中國）

進出口雙雙下降 CPI高企抑制減息空間

中國海關總署11月8日發佈的數據顯示，10月份中國進出口額按年雙雙下降。其中，中國10月出口總值為2,129.3億美元，按年下降0.9%；進口總值為1,701.2億美元，按年下降6.4%。雖然降幅較上月有所收窄，但是進出口數據表明中國經濟面臨的外部需求和內部需求都十分疲軟。

此外，中國國家統計局11月9日發佈的居民消費價格指數（CPI）顯示，中國10月CPI按年上漲3.8%。雖然剔除食品後的核心CPI仍是通縮，但是關係到民生的食品價格還在持續上行。這種類似「滯漲」的經濟環境或將使中國金融決策層推遲做出貨幣寬鬆的決定。11月5日，中國央行開展的中期借貸便利（MLF）試探性下調5個基調也印證了這一點。因此，資本市場擔憂在這種情況下寬鬆的貨幣政策可能遲遲無法到來。

受食品價格上漲的影響，中國10月CPI按年大幅增加3.8%。（新華社）

資本市場改革激發海量融資需求

放大A股投資者悲觀情緒的不僅有惡化的經濟指標，也有資本市場的改革措施。中證監於上周五（8日），就主板、創業板、科創板再融資規則徵求意見。新規則的再融資門檻降低、便捷性提升。同日當局還就非上市公司監督管理辦法，和全國股轉公司的自律規則向市場徵求意見，未來轉板上市或將不再需要通過證監會審核。

除放鬆上市和再融資要求外，中證監發言人於當日指出，正按程序批准上交所、深交所上市滬深300ETF期權，並批准中金所上市滬深300股指期權。目前，當局正在指導交易所進行金融產品推出前的各項準備工作。

中國近期的資本市場改革措施不但增添了金融工具，也使融資更加便利，從長遠來看有利於資本市場和實體經濟的健康發展。然而，這些措施反映出的是股票供給和金融工具的增加，短期內將市場資金分流。