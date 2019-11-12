【財經評論】中國重新入口加國豬肉　渥大華政府要了解此屬善意非

自從11月6日中國外交部證實將恢復進口加拿大豬肉和牛肉以來，中國豬肉供應緊張，儲備耗盡，1億頭豬因病被損失，不得以開放進口的等等猜測不絕於耳。就連加拿大前駐華大使趙樸（Saint Jacques）也再認為「考慮到公眾壓力，中國政府決定恢復對加拿大豬肉的進口。」

隨着中美貿易戰的緩和，中國針對加拿大新一屆政府，意圖儘早結束貿易戰恢復正常貿易的善意，正在被解讀為，中國需要加拿大的豬肉，中國因豬肉嚴重短缺，而不得不向加拿大「示弱」。

中國的豬肉似乎正在成為又一個「茶葉蛋」抑或「榨菜」，成為「唱空」中國經濟的道具。然而，真實的情況究竟如何？中國的豬肉進口數據究竟如何？加拿大到底又有多少豬肉，是否值得中國為此放棄「原則」？

中國大陸豬肉價格上漲，正在被視為中國「崩潰論」的又一證據。（VCG）

生豬存欄量減少1億頭

按照中國政府公布的數據顯示，由於豬瘟疫情，以及中國採取的不合理限養政策，2019年上半年的中國生豬存欄量也相較2018年同期的接近4.09億頭下降至3.13億頭，下降將近1億頭。與此同時，中國前三季度累計豬肉產量為3,181萬噸，較去年同期下降17.2％，約減產660萬噸。相比於正常增長的豬肉消費，中國確實出現了豬肉供應緊張的情況。這致使10月份中國豬肉價格上漲101.3%。

這正是中國豬肉供應嚴重短缺，因非洲豬瘟損失1億頭豬的真實數據來源。今年首9個月累計減少的660萬噸生豬。而因中國環保升級、產業調整帶來的1億頭生豬數量的減少，則被全部歸入了豬瘟損失。實際上，截至2019年10月底，按照中國全國31個省份400餘個市縣的統計數字，中國僅因非洲豬瘟疫情撲殺生豬119.2萬頭。

中國生豬存欄量的減少，除了豬瘟疫情和中國採取的不合理限養政策外，更多出自2018年的豬肉價格下降導致的農戶對生豬飼養投資的減少和金融信貸的緊縮。減少1億頭豬的飼養和因病屠殺、損失1億頭生豬完全是兩個概念。

2010年至2019年中國豬肉年產量（數據來源：中國商務部，2019年為預計值）。（多維新聞製作）

中國豬肉產量減少致物價上漲

來自產業自身的調整和外部環保要求的提高的進程過於急切，導致了2019年中國豬肉產量較2018年預計減少約800萬噸。而這800萬噸的豬肉減產，相對於中國約5,000萬噸的年豬肉產量，以及8517萬噸的肉類產量來說，除了帶動市場價格上漲外，還不足以引發中國民眾的肉類供應危機。據中國國家統計局數據顯示，除豬肉外，2019年前三季度，中國禽肉、禽蛋、牛奶、牛肉和羊肉產量都分別增漲了10.2%、5.5%、2.5%、10.2%、3.2%和2.3%。

因此，中國並沒有爆發疫情危機，也沒有爆發食品危機，而是中國的生豬飼養在從小型農戶散養，向集約化、大型化進行結構調整。為此，中國沒有理由放棄自己的貿易戰底線。

再從進口方面來看，加拿大一部分人士臆測「中國因豬肉嚴重短缺，而不得不向加拿大示弱」就顯得更加不着邊際。2018年全世界的豬肉出口貿易總量只有約850萬噸，據美國農業部預測2019年全球豬肉出口量只有879萬噸。即使將全世界可供出口的豬肉都買下，也剛剛足以相當於中國的減產數量。因此，中國不可能向大豆一樣，將自己的豬肉需求寄託於進口。

2018年世界進口豬肉主要地區分布（數據來源：中國養殖業聯盟）。（多維新聞製作)

加拿大豬肉出口量佔全球不足16%

其次，從中國的進口情況來看，2018年中國進口豬肉約119萬噸，其中60%以上來自歐盟，而來自加拿大的只有16萬噸。16萬噸的進口量還不足中國豬肉需求的0.33%。按照《多維新聞》的測算，僅中國的儲備豬肉就高達50萬噸。很難想象，中國政府會為增加幾萬噸豬肉的進口而主動示弱。

更重要的是，從國際市場上看，加拿大既不是主要的豬肉出口國，也沒有足夠的國內需求用以支撐其豬肉生產。在國際豬肉市場上，美國和歐盟各佔到了35.7%和31%。而加拿大僅佔全球豬肉出口的15.8%，出口量不足140萬噸。而這140萬噸，卻已經佔到了加拿大全年豬肉產量的70%。可以說，過度依賴出口使得加拿大在生豬飼養方面，即難以擴大規模、攤薄成本，也難以控制風險。

2018年中國進口豬肉主要來源國家分布（數據來源：中國養殖業聯盟）。（多維新聞製作）

加國過於依賴出口

從實際情況上看也是如此。在2016年中國將加拿大進口豬肉的比重，從不足10%增加到14%左右之後，就一直沒有進一步的提高。這不僅是「孟晚舟事件」之後才出現的情況。加拿大本身的豬肉生產能力和其國內消費結構的限制，致使中國很難將加拿大當做穩定的大批量豬肉產品供應地。

因此，只要是仔細分析一下中國的豬肉數據，就可以看出，無論是從市場需求，還是從進口比例上來看，都不足以構成中國政府對於加拿大的示弱與妥協。相反，加拿大過於依賴出口的生豬生產，更需要中國這個穩定而龐大的市場作為支撐。

隨着中美貿易談判初步協議的即將簽訂，以及貿易戰的緩和，中國更傾向於將貿易與政治進行適當的劃分。在加拿大新一屆政府剛剛組閣之際，中國希望看到這樣更加務實的轉變。而加拿大一部分政客，拿着中國的善意當做示弱，則可能帶來戰略誤判。