阿里巴巴今日起公開招股　料觸發搶購潮惟內地投資者無緣參與

阿里巴巴（9988）今日起招股，招股價每股不超過188元。按照計劃，港股普通投資者可以於11月15日至20日進行申購。

11月13日晚間，阿里巴巴在港交所和紐交所提交初步招股文件，文件顯示，計劃通過全球發售新發行5億股普通新股，另有15%約7,500億股擁有超額配售權。阿里巴巴在香港主板掛牌。阿里巴巴此次公開募股將成為港股第三大規模募資，排在工商銀行（1398）及友邦保險（1299）之後。

阿里巴巴雙十一購物節當天，總部浙江杭州燈火輝煌。（VCG）

內地投資者難參與香港新股市場

《上海證券報》稱，從接近交易人士處獲悉，阿里本次在港發行將於11月20日左右定價，此前市場傳言稱，阿里在定價上將給予市場一定的折扣。對此該知情人士表示，阿里巴巴港交所上市的最終定價取決於11月20日當天阿里巴巴在紐交所收盤價的八分之一，並不會給予市場折扣。

若投資者申購金額越多，中籤率和中籤金額越高。市場估計，20至30萬元基本可以確保100%中獎1手阿里巴巴港股新股。

遺憾的是，中國大陸投資者無法通過港股通業務參與新股發行認購、超額供股和公開配售。只有公募基金可以通過深港通參與新股發行。普通大陸投資者如果想抽新股，只能通過在香港本地券商開戶或中國大陸的互聯網券商申請開戶。另外，考慮到港股通有50萬元人民幣的投資門檻，即便未來阿里巴巴被納入港股通名單，也不是普通散戶可以投資的。

總體看，港股參與抽新股算是「性價比」較高的投資方式。數據顯示，上市收益相對於市場基於發行價收益率約為3.3%。其中醫療保健板塊為6.8%，必選消費板塊為5.6%，信息技術為4.2%。除此之外，市值小於5,000萬美元的小盤股約為7.7%

中金公司分析認為，由於新股投機屬性較強，新股申購投資者往往對潛在的最高收益，即區間內的最高價相對於發行價的收益率更感興趣。該機構的統計顯示，2010年以來的IPO中，上市首日潛在最高收益中位數為9.6%；上市第一年，潛在最高收益率中位數為44.5%。

阿里巴巴旗下電商平台在中國的市場份額超過5成。（VCG）

券商已預留660億元孖展額度

對於阿里巴巴此類熱門股，券商還會為投資者提供孖展業務，即保證金交易。投資者通過這項業務向券商和銀行融資參與新股申購，以槓桿交易的方式增加中籤概率，博取更高收益。據悉，目前已有5家券商共預留660億元孖展額度。

不過，以加槓桿的方式抽新股仍屬於高風險交易，收益放大的同時，損失也可能成倍增加。

阿里巴巴在港股披露的招股書顯示，2019年財年(2018年4月1日至2019年3月31日)，公司共實現收入3,768.44億元人民幣，實現淨利潤802.34億元人民幣。此外，2019年4月1日至2019年6月30日三個月間，阿里巴巴共實現營業收入1,149.24億元人民幣，實現淨利潤191.22億元人民幣。其中，66%的收入來自中國零售電商業務。

基金經理﹕阿里赴港有三大好處

中國前海開源基金董事總經理、首席經濟學家楊德龍表示，阿里巴巴到香股上市，對其有三大好處，一是彌補了過去無法在香港交易所上市的遺憾，二是可以實現新的融資，第三，因為阿里巴巴主要的收入和利潤都來自於中國，在港交所上市有利於進一步擴大阿里在大中華區的影響力，推動其業務增長。

楊德龍認為，短期內阿里巴巴在港股上市會對港股市場帶來資金分流壓力。但其作為新經濟的代表，為港股投資者提供了新的投資標的，有助於吸引部分投資者赴港投資，從而刺激港股市場進一步活躍。此外，隨着阿里巴巴重回港股，也早晚將被納入滬港通、深港通股份名單中，也為內地的投資者提供了一個新的機會，也有可能給港股市場帶來新的增量資金。