【財經評論】中國進行金融「大掃除」　為明年重構資本市場舖路

近日，中國正在加速展開金融「大掃除」，對金融體系進行整頓，以為2020年即將實施的多項金融改革、金融創新，重構中國資本市場鋪路。

臨近年底，中國政府正在加強2019年相關金融監管的收尾工作，並對互聯網金融加大整治力度。（VCG）

銀監會明言希望P2P退出

內地近期致力於整頓虛擬貨幣等金融問題。11月22日，中國官媒新華社發佈題為《堅決打擊炒幣「堵邪路」 引導區塊鏈應用「開正門」》的風險提示。目前中國的監管部門正在要求對中國各地全面排查藉助區塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動的最新情況，對於虛擬貨幣的「挖礦」設備、虛擬貨幣交易場所、以及利用區塊鏈進行虛擬貨幣推廣宣傳、炒作的活動進行嚴厲打擊。

11月12日，銀保監會在監管通氣會上表示，網貸（P2P）整治將以退出為主要方向。湖南、山東、重慶等多個省市對P2P網貸機構進行全面取締。北京、上海、深圳等P2P網貸機構集中地區，也開始全面推進P2P網貸機構退出工作。

11月5日，中國央行起草了《中國人民銀行關於在河北省、浙江省、深圳市試點開展大額現金管理的通知（意見稿）》。為防止」特定領域、特定人群、特定時期」大額現金集中交易，給國家治理帶來的負面影響，以及違法犯罪，中國銀行業將試點對50萬元（人民幣‧下同）的對公賬戶和超過10萬元的私人賬戶現金交易實施監督管理。

此外，10月中旬，中國銀保監會發布《關於進一步規範商業銀行結構性存款業務的通知》，針對中國將近10萬億元結構性存款的發行主體、銷售管理、產品設計、信息披露等方面提出了全方位、嚴格的要求。

在進一步加快金融結構性供給側改革的同時，防止金融漏洞、金融風險的發生也將成為重點（VCG）

顯然，中國政府在近期一方面陸續實施財政經濟刺激政策，並計劃推出數字貨幣、推動區塊鏈應用等一系列經濟金融創新舉措後，另一方面也正在進一步極力封堵金融漏洞。

郭樹清提金融攻堅戰9條

按照中國央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清11月14日在「深化金融改革、服務實體經濟發展」座談會上的表述，在做好「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）工作，打好防範化解金融風險「攻堅戰」的過程中取得的成績主要可分別為以下9條：

一是精準處理不法金融機構和金融集團，依法有序矯正各種違法違規行為。

二是有序處置影子銀行風險，大幅降低交叉金融業務規模。

三是堅決打擊非法集資、非法吸收存款等非法活動，持續開展互聯網金融風險專項整治。

四是 在支持經濟結構調整過程中，加大力度暴露和處置不良貸款，有效防範信用風險。

五是努力穩定經濟總體和各主要部門的槓桿率，重點降低國有企業負債率水平。

六是在堅決遏制增量的同時，穩步化解地方政府隱性債務存量風險。

七是進一步抑制房地產金融化、泡沫化，穩定房價、地價和預期。

八是積極支持中小銀行深化改革防範風險，鼓勵多渠道補充資本。

九是 穩妥應對外部衝擊，維護人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

而在下一階段，金融整肅告一段落後，中國的金融改革重點，將集中於重構資本市場和疏通「金融與實體經濟」資金渠道上。郭樹清同樣對此提出了5點任務。

1. 提升服務實體經濟質效。圍繞金融供給側結構性改革，進一步做實普惠金融，改進民營小微企業金融服務。 2. 繼續深化金融改革。完善公司治理結構，建立現代企業制度，完善股權管理，加強對股東的穿透監管，防範道德風險，進行改革重組。 3. 持續防範化解金融風險。深入整治各種違規金融，堅決打擊各種非法集資活動，繼續拆解影子銀行，遏制房地產泡沫化傾向，整頓隱性債務。 4. 夯實資本市場基礎。支持直接融資發展，加快銀行理財轉型，整頓規範信託機構，推動補充養老保險業務發展。 5. 擴大金融業高水平開放。擴大銀行、保險、證券、基金、信託等領域對內對外開放，推動內外資金融機構更密切合作，提升中國金融體系活力和競爭力。 ——郭樹清

金融創新需服務實體經濟

按照上述要求，為了能在2020年展開以包括「做實普惠金融」「現代企業制度」「擴大直接融資」「擴大金融開放」為主要目標的新金融結構的建設，中國政府勢必在2019年底和2020年初集中進行上一步金融整肅的收尾，以及為下一步改革進行金融「大掃除」的鋪墊工作。

這並非意味着中國不需要金融創新，而是金融創新，乃至最新的區塊鏈技術，依然要為實體經濟服務，通過互聯網金融對資本市場經行有效監管，構建更便於服務中小企業、科技創新企業的金融結構和融資渠道。

對此，中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆，這位素以說實話聞名的重慶市前市長和中國全國人大財經委員會副主任，在將P2P金融創新形容為「老鼠會」之後，提出了更加有助於企業，尤其是中小企業融資的下一步金融創新的原則：一是資本信用原則，互聯網金融應有較大的自有資本金；二是信用規範原則，貸款資金還是主要來源於銀行貸款、銀行間市場發的中票和證交所發行的ABS（資產證券化）債券；三是信用槓桿原則，網貸公司的資本金和貸款餘額總量的槓桿比，任何時候都應控制在1：10左右；四是放貸徵信原則，放貸要有產業鏈信用、全場景信用，不能無約束、無場景地放貸；五是大數據處理原則，即以平台大數據為基礎把控風險，形成較低的不良貸款率和相對低的貸款利率，以提升普惠金融能力。

無非還是那句老話「做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔風險的，做壞事是要付出代價的」。中國政府只是希望在前期「打掃乾淨屋子」之後，在2020年開始重建更加樸素、更加開放、更加規範，並傾向於實體經濟的中國資本市場和新技術條件下的現代金融體系。