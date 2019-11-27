中國啟動「前沿」科技研判33項排名第一 與美國差距大幅縮小

《中國新聞網》周二（26日）報道，中國科學院科技戰略諮詢研究院、文獻情報中心和科睿唯安在北京聯合向全球發佈《2019研究前沿》、《2019研究前沿熱度指數》。在全部137個科技前沿中，美國排名第一的共有80個，佔總數的58.39%，中國排名第一有33個，約佔24.09%。英國有7個前沿排名第一，德國和法國分別有1個前沿排名第一。

中國正在基礎科學、前沿科學領域高速發展。圖為中國科學家正在調試超冷原子光晶格平台的激光伺服系統，以進行子信息與量子模擬實驗。（新華社）

引力波等物理項目受關注

另據中國科學院下屬媒體《中國科學報》報道，相關《2019研究前沿》報告在文獻計量指標的基礎上，對2019年全球科技發展佈局和競爭結構提出了分析和解釋，遴選出2019年十個高度聚合的大學科領域排名最前的100個熱點前沿和37個新興前沿，較為客觀地反映了相關學科的發展趨勢。

在天文學與天體物理學領域，引力波、原行星盤、快速射電暴、哈勃常數、高能中微子、伽馬射線、宇宙流體動力學模擬、宇宙早期暗淡星系等研究主題依然備受關注。

在農業、植物學和動物學領域，植物生理調控機制、作物性狀改良、除草劑抗性、植物活性物質結構和功能、農田土壤污染修復、家畜胃腸道消化、農用無人機，以及水稻基因相關研究上榜。

在數學、計算機科學與工程學領域，則主要集中於高階非線性薛定諤方程孤子解求解及應用、無人機中繼網絡的部署和軌迹優化、雲計算環境中的數據安全、電動汽車用鋰離子電池的荷電狀態估計等主題研究。「工業傳感器網絡及智能城市」等5項研究入選新興前沿。

人工智能、工業互聯網發展的未來模式正在成為新的研究熱點。（新華網）

研究智能手機成癮等社會科學項目

在經濟學、心理學及其他社會科學領域，智能手機成癮的原因及對人身心健康的負面影響、識別大腦功能結構及連接模式對理解個體注意力等認知和行為的研究、以及大數據分析在商業管理中的應用再次成為熱點前沿，同時，基於共享社會經濟的預測問題研究、共享經濟的若干問題研究、在線眾籌背景下投資者行為研究」等入選熱點前沿。「工業4.0及其影響」則入選新興前沿。

而《2019研究前沿熱度指數》在此基礎上，評估了世界主要國家在上述前沿領域中的研究活躍程度。對此，中國科學院院長白春禮表示，目前，中國已經啟動了「可能影響世界未來格局的中國重大科技突破研判」等一系列重大科技智庫研究項目。從世界科技前沿、國家重大需求出發，前瞻分析中國未來可能影響世界發展格局的重大前沿科技突破。

按照該報告顯示，2019年，在十大學科領域整體層面，美國最為活躍，其以研究前沿熱度指數得分204.89分居全球首位，而中國則以139.68分位居世界第二。來自中國的追趕則正在大幅縮小這方面的差距。

但是，中國在多個領域的短板依然比較明顯。在十大學科領域中，中國在化學與材料科學，數學、計算機科學與工學，以及生態與環境科學這3個領域排名第一；在農業、植物學和動物學，地球科學，生物科學，物理，經濟學、心理學及其他社會科學等5個領域排名第二；而臨床醫學和天文學與天體物理這兩個領域則排名較低。