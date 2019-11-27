《財新網》﹕中證金董事長稱苛美金融體系脆弱　成不穩定風險

《財新網》日前報道，中國證券金融公司董事長聶慶平稱，美國金融體系的脆弱和不穩定性，是未來影響全球資本市場最大和最不穩定的風險。

另一方面，多個國家減持美債。11月18日，美國財政部公布的國際資本流動報告（TIC）似乎也正在證實這種猜測，美債拋售潮正在持續。僅9月份，繼8月減持68億美元美債後，中國再次減持11億美元美債。

而從2018年6月至2019年9月，中國共減持了約911億美元的美債。這一數量已超過德國目前持有的849億美元美債的總和。

與此同時，包括日本、英國、巴西、瑞士、沙特、印度、新加坡、法國、挪威、泰國、德國、百慕大、墨西哥、荷蘭、瑞典、阿聯酋、波蘭、澳洲、伊拉克、哥倫比亞、智利，至少20多個美國海外債權人也再減持美債。這意味着美債拋售潮依然在持續。

聶慶平﹕美股處於泡沫狀態

中國證券金融公司董事長聶慶平表示，2008年全球金融危機後，美國銀行體系仍存有問題，美股目前也處於「泡沫狀態」，中美貿易摩擦也會影響全球資本市場。美國在經歷全球金融危機後，美聯儲通過量化寬鬆政策大量購買投資銀行和商業銀行手中的擔保債務憑證（CDO）和信用債務違約交換合約（CDS），模高達3.5萬億至4萬億美元。

這種不斷積高的債務規模和變本加厲的量化寬鬆政策，正在讓美國金融體系更加脆弱，成為影響全球資本市場最大風險。

正如，此前野村資產管理固定收益部門首席投資長川岸正弘（Masahiro Kawagishi）所言，美元可能引發一種擔憂，即美元可能不再是以前那樣的主要貨幣了。