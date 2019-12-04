【財經評論】中國GDP高開低走貫穿全年　面臨「保6」壓力

2019年已經漸近尾聲，縱觀全年，經濟下行壓力、中美貿易戰、通脹升高、製造業疲軟幾乎概括的中國經濟的主線。年初中國國務院總理李克強在政府工作報告中提出2019年GDP預期目標6%至6.5%。但在多重壓力之下，前三季度國內生產總值（GDP）增速緩慢下降，能否實現目標，四季度GDP成為關鍵。

2019年開年2018年大規模減税降費政策持續發力，到一季度末，GDP按年增長6.4%。中央政府認為「在世界經濟增長放緩，國內經濟下行壓力加大的情況下，中國經濟實現平穩開局，積極因素逐漸增多」。但而二季度和三季度經濟形勢並沒有開局那樣樂觀。二、三季度GDP增速連續回落0.2個百分點，到2019年三季度，GDP增速已經降至6%，創1990年以來最低水平。

PMI連續處於收縮區間，企業生產萎縮，可能導致失業率上升。（新華社）

季節因素帶動製造業回暖

如果從中國國內經濟分析，壓力首先來自於供給端工業生產持續放緩。中國國家統計局數據顯示，工業增加值按年在2019年一季度實現開門紅後開始回落，從2019年一季度的6.5%回落至10月份的4.7%。1至10月整體按年增長5.6%，顯著低於2018年同期6.4%。

同時，受到內外需偏弱和中美貿易摩擦影響，製造業增長動力不足。累計按年增速從1至3月的7.2%降至1至10月的5.8%，創2013年6月有記錄以來新低。全年工業生產和製造業增速回落幾乎已成定局。

不過，製造業採購經理指數連續收縮後出現回暖迹象，2019年3月、4月受到春節假期錯位因素影響跳，隨後的6個月均在 50榮枯線下方。2019年11月，PMI回升至50.2%。儘管需求出現改善，但「供需兩旺」有海外聖誕節訂單增加等季節性因素，刨除季節性因素後，企業對後市的預期仍然偏冷。

每年「雙十一」購物節都給倉儲物流行業帶來巨大壓力。（VCG）

進出口表現疲弱

製造業工業生產持續放緩的主要原因是需求不足，尤其是2019年下半年以來，全球經濟疲軟，中美貿易摩擦加劇，與出口高度相關的工業尤其受到重擊，並導致相關產業鏈整體受到影響，進一步打擊生產者和消費者信心。以美元計價的出口累計按年增速逐月下滑並在9月、10月連續兩個月下跌，出口交貨值累計按年增速自今年二季度以來持續快速下行，由1至4月的5.6%大幅降至前10月的1.8%，為2017年以來低點。

進口方面，增速明顯下降，與2018年相比，2019年出口累計增速大幅下降，由正轉負。前十個月，以美元計價的進口、出口分別下降5.1%和0.2%，增速比上年同期低26.3個百分點和12.6個百分點。儘管對美進出口都出現大幅下降，但對非美地區貿易更為頻繁，中歐、中國和東盟、一帶一路沿線國家貿易均出現增長。

消費增速放慢

作為拉動經濟「三駕馬車」之一的消費增速也出現小幅下降。這主要是由於汽車等主要消費品拖累社會消費品零售總額增長。截至目前，2019年中已公布數據的10個月中，仍然有7個月汽車消費負增長，不過9月過後，跌幅逐漸收窄，汽車消費出現回暖迹象。

2019年，糧油、食品、日用品等必需品仍然支撐了整體消費。但高檔消費品表現出現分化，金銀珠寶類消費品出現負增長。同時，藉助直播、微商等新業態的電商購物依然保持了高速增長，值得注意的是，鄉村消費品零售按年增長8.6%，增速高於城鎮1.6個百分點。

整體看，中國社會消費品零售總額增速依然可能繼續回落，消費對GDP的增速貢獻可能減弱，雖然電商購物節銷量刷新紀錄，但居民突擊購買打折商品也印證了消費能力減弱的事實。

全年保6意願強烈

2019年，居民消費價格指數（CPI）在四季度出現大幅走高。而豬肉價格上升是帶動CPI創紀錄的最直接原因。截至10月，豬肉價格按年上漲29.7%，推動畜肉類價格按年上漲20.5%。2018年開始的環保限產導致和非洲豬瘟疫情導致大量生豬被撲殺，散戶和企業養豬利潤大幅下降並退出市場，導致生豬產量急劇下降。但在剔除豬肉後，前10月CPI累計按年上漲1.9%，處在較為温和水平。而非食品價格整體弱於2018年，也反映社會總需求偏弱。

總體看，2019年中國經濟正在逐漸「觸底」，內外需不確定性緩解，但增長仍然面臨較大壓力。從不斷髮力的財政政策和貨幣政策來看，中國GDP在2019年政策托底，全年保「6」的意願非常強烈。四季度GDP也將成為全年能否實現政府工作報告目標的關鍵。

隨着四季度政策逆周期調節力度加大，貨幣政策在穩健基調下通過貸款市場報價利率等政策工具降低融資成本，財政政策進一步發力，專項債規模擴大，債券發行前置，穩增長的效果將逐步顯現，預計四季度中國GDP增長維持在6.1%左右，全年經濟增長可能將維持在6%至6.1%。