【財經評論】特朗普要求「拒絕中國」開啟「全面冷戰」？

2019年底，在中美貿易戰懸而未決之際，美國總統特朗普（Donald Trump）又欲開啟對中國的「全面冷戰」。當地時間12月3日，在特朗普的要求下，在倫敦舉行的北約（NATO）特別峰會將「中國威脅」首次寫入聯合聲明。美國白宮官員表示說，特朗普將敦促北約有關國家，拒絕中國的「廉價資金」並在5G問題上「保持警惕」，這將是特朗普的一項當務之急。

美國總統特朗普正在不失時機地要求北約各國增加軍費，減少與中國的合作。（VCG）

特朗普唱起空城計？

在此之前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則在布魯塞爾舉行的北約外長會議上表示，北約盟友必須應對當前來自中國的潛在長期威脅，北約國家不能忽視他們同北京執政黨之間的「根本差異和不同信仰」。

在「貿易戰」本身難以壓服中國的情況下，特朗普政府似乎又將目光轉移到了意識形態領域，希望通過策劃一場新的「全面冷戰」，將中國孤立於世界，至少能夠讓美國的北約盟友們為自己的「站台」。然而，特朗普的鼓動似乎並不理想。相比於上世紀四﹑五十年代美國主導的東西方冷戰，此次特朗普提出的對華「新冷戰」，似乎缺少了點什麼重要的東西？

那也許就是「錢」。相比於美蘇冷戰期間，美國對北約國家即出錢又出兵，還提供糧食、工業原材料，以及商品傾銷市場的支援力度，這次的美國可謂是「又無有糧草，又無有兵」。特朗普自己唱起了「空城計」。

然而，在當下世界經濟高度融合、金融套路遍地濫觴的情況下，即使特朗普是孔明再世，這場「空城計」的虛實恐怕也早已被打探個精光。

隨着美國近來的債台高柱，美國政府已經無力負擔更多的北約軍費，更難以對歐洲經濟施以援手。（多維新聞製作）

美國冀北約成員國增加軍費

10月底，法國總統馬克龍就在接受《經濟學人》雜誌專訪時表示，北約已然成為「美國為歐洲提供安全保障，歐洲購買美國商品以作補償」的跨大西洋關係。而法國絕非為了這種合作關係而加入北約。

而現在，美國就連最基本的軍事保障也無法提供給它的北約盟友了。自特朗普上任以來，美國一方面在對法國、德國等北約盟友展開貿易戰，同時削減對北約的軍事援助開支，而另一方面卻在鼓勵北約盟國增加自身的防務開支，並希望其防務開支能夠佔到北約各國國民生產總值的2%。說白了就是，美國現在沒錢了，不僅要向北約盟國傾銷商品，甩掉軍費「包袱」，並且還要北約為自己來對抗中國。

畢竟，中國的崛起已經成為包括北約在內的全世界各國不可忽視的力量。尤其在當下，歐洲各國紛紛陷入經濟衰退的情況下，中國所能提供的資金和廣闊市場，正在超越美國的作用。

北約是北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization）的簡稱。是美國與西歐、北美主要發達國家為實現防衛協作而建立的一個國際政治、軍事集團組織。其成員國包括：美國、加拿大、比利時、法國、盧森堡、荷蘭、英國、丹麥、挪威、冰島、葡萄牙、意大利、希臘、土耳其、德國、西班牙。1991蘇聯解體後，北約東擴，波蘭、匈牙利、阿爾巴尼亞、捷克、拉脱維亞、愛沙尼亞、立陶宛、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞和斯洛文尼亞等國家將濟加入北約。目前北約共有29個成員國。除美國、加拿大，以及阿爾巴尼亞、冰島、土耳其等外經國家外，其餘都是歐盟成員國。

法德兩國為中國重要貿易伙伴

據歐盟統計局公布的數據顯示，2018年歐盟對中國的貿易額已達6,039億歐元,貿易逆差1,840億歐元。其中，中德貿易額達1,993億歐元,中國已連續第三年成為德國在全球最大的貿易伙伴。而中法貿易額業已突破600億美元，再創歷史新高。中德貿易額、中法貿易額分別佔到了德國和法國GDP的4.6%和2.1%。

此外，德國、法國也是分別是歐盟國家中，對華投資的第一大國和第四大國。在通信產業領域，來自中國的華為公司目前已佔有法國電信設備市場25%的份額，成為德國的第二大電信設備供貨商。在汽車、高端裝備、化工等領域，中國也成為或正在成為北約各國除美國之外的最大海外市場。從經濟上，北約各國，尤其受北約中的歐盟國家已經和中國的市場與產業鏈高度綁定。

如果按照美國要求，北約各國一旦「拒絕中國」，那麼將導致其經濟的進一步衰退和政治動盪。因此，按照「經濟基礎決定上層建築」的哲學觀點，特朗普這種「又讓馬兒跑，又要馬兒不吃草」的如意算盤，自然遭到來自北約各國的反對。儘管攝於美國威懾，不敢明面反對，並將「中國威脅」寫入北約聯合聲明，但是暗中腹誹、虛以委蛇則在所難免。