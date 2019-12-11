【財經評論】2025樓市調控窗口會「關閉」嗎？　當局為何不置一詞

中國樓市再現「多空」博弈，一面是多個城市悄然放鬆樓市調控、解除限購，一面又是中國社科院發佈報告稱「樓市調控的機遇窗口將在2025年前後關閉」。然而，政府高層對此卻未置一詞。

2019年中國樓市價格在政府政策調控下平穩緩降，但對於一些中國的三四線城市卻足以引爆經濟和財政危機。（VCG）

張家港市已取消限售措施

經多方消息證實，中國江蘇省的張家港市政府已通過電話指導方式，取消實施了兩年多的住房限售政策。2019年1月至11月，張家港市商品住宅成交量僅161萬平方米，按年下降24%。對於這個以外來投資為主的城市，房地產市場的萎縮已經給經濟增長和地方財政到來巨大壓力。2019年以來該市工業產值僅增長0.6%，而税收收入則已下降0.4%。在巨大的經濟壓力面前，選擇通過解禁樓市限購，就成為了一根救命稻草。

與此相同，2019年以來，山東省的菏澤市、河南省的開封市，以及中國的其他一些二﹑三線城市，也再通過諸如人才引進、棚戶區改造等名義變相解除樓市限購政策。然而，相比於2018年中國的部分城市「頂風」解除限購令，遭到中央政府強力問責的情況不同。此次，中央政府卻未置一詞。

不僅如此，在12月6日召開的中共中央政治局相關2020年經濟工作分析會議上，總書記習近平對於樓市調控也依然未置一詞。

12月10日，中國社會科學院財經戰略研究院發佈報告稱，房地產風險是中國經濟的重要風險源。（VCG）

投機資本離開樓市

是對於2020年的中國經濟增速憂心忡忡嗎？是中國政府在有意放鬆樓市調控，以刺激經濟發展嗎？還是中國樓市的核心調整已經完成，不在擔心樓市大規模反彈了呢？一時間輿論紛然。

對此，昨日一份來自中國社會科學的研究報告，似乎回答了其中的關節。

相比於，對於樓市的行政性管制，破除其中的「金融炒作」與「土地財政」依賴更為關鍵。隨着金融整肅的深入，大資金都已經從地產投資中逐漸抽身。同時隨着利率市場化的調整，以及房貸利率的嚴控，中小投機資本也在遠離樓市。因此，更多的實際住房需求已經被顯露出來，這是中國樓市能夠健康發展的關鍵。

而「土地財政」也正在政治高壓和經濟增速下行的壓力逐步縮減，二﹑三城市土地出讓金溢價率的增速大幅下降。北京、廣州等一線城市的土地出價格則在下降。如果不是城市經濟和財政已經到了極其危險的程度，地方政府也不大願意觸及樓市調控的「禁區」。

在中國政府的打擊和遏制下「金融——地產」的經濟大循環已經被打破。（VCG）

中央以隻眼開隻眼閉形式看待地方政府鬆綁

中國樓市總體平穩温和下調的大趨勢已經形成。因此，不是當局沒有提及「房地產調控」而更多得起情況是，在當前的經濟形勢下已經沒有必要過多的提及。只要不有礙大局，引起連鎖反應，對於經濟確實已經出現危機的部分中小城市，中央政府對於其變相「鬆綁樓市」的的地方政府，往往採取睜一隻眼閉一隻眼的做法。儘管政府高層屢次提出「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，並且對於中國整體經濟的發展，尤其是大中城市的經濟、財政能力，中共確實有這樣的底氣。但是對於部分經濟基礎較弱、前期投機操作較多的城市，在執行層面也不得不考慮實際的風險和可能的「暴雷」。

尤其，隨着未來中國經濟和政府職能改革的進一步深化，地方經濟、財政與房地產調控之間的矛盾將進入深化。之前樓市還是總體穩定温和增長，一旦市場預期出現反轉，部分城市，尤其是三﹑四線城市普遍出現樓市加速下跌的情況怎麼辦？在2014年、2017年的樓市調控中都出現過類似的情況。房地產也不再次成為了刺激經濟的手段。

儘管，此次在中國全國大的趨勢上，不會出現2014年、2017年那種反覆，但是，加速破除地方經濟對於房地產的依賴、切斷「金融資產向地產的流動」依然十分關鍵。

因此，中國社科院城市與競爭力研究中心主任、《中國住房發展報告》主編倪鵬飛表示，未來2年至3年是中國樓市調控的關鍵期，並給中國目前的房地產經濟下了極重的評語。倪鵬飛認為，房地產已成為經濟健康發展的掣肘；房地產風險是中國經濟的重要風險源；中國樓市調控能否成功在此一舉，並且這個樓市調控的機遇窗口將在2025前後關閉。

正如《多維新聞》在「中國房價最後的對峙」一文中所分析的那樣，這次「改革」也許將是公眾對於政府最後的耐心，一旦失敗，不僅人心喪盡，習近平所建立起來的政治權威也將不復存在。