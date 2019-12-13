【財經評論】中央經濟工作會傳遞重磅信號　樓市高壓政策或將結束

為期三天的中共中央經濟工作會議，已於周四（12日）閉幕。會議分析了2019年經濟形勢，並對2020年經濟工作進行了部署。每年年末的經濟工作會都會受到各方高度關注，特別是經濟下行壓力加大的局面中，會議公報成為一窺未來政府政策走向的最直接途徑。在金融、貨幣、產業政策等各個細分領域，關於房地產的表述，顯然是中國民眾最關心的內容。

此前，12月6日，關於經濟工作的政治局會議中，對於房地產隻字未提，更是引發市場猜想。分析認為，此次中央經濟工作會或許會成為中國樓市幾年來政策的拐點，地產調控可能會在2020年下半年出現鬆動。

除強調「房住不炒」，中央經濟工作會重點提到了「困難群眾住房保障」。（VCG）

明確指出房住不炒

此次會議明確：要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實因城施策，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。事實上，從2016年開始，「房住不炒」就成為了房地產政策的高頻詞，這樣代表了中國政府對於房地產市場定位的進一步明確和持續。

中國易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，重申房住不炒的基礎上，各類投機炒房的行為依然會遭到嚴格管控，這就意味着即使地方政府的樓市調控政策，一旦出現和炒房掛鈎，很可能會重新收緊，也就是市場上可以看到的政策出現「反覆」。

2019年以來，廣東深圳設立社會主義先行示範區，取消「豪宅税」和商務公寓「只租不售」限制等多項調控政策放鬆，深圳個別地區房價漲幅已經超過20%，而深圳均價也已超過北京，成為中國房價最高的城市。中央經濟工作會召開後，深圳市住建局發佈消息稱，取消商務公寓「只租不售」不意味放鬆調控，仍然嚴格執行2016年以來的限購、限貸、限售、限價等政策。這被認為是中央政策方向確定後的表態和「站隊」。

嚴躍進分析，中央政府對樓市調控的目標非常明確「穩」字當頭。此次會議強調了房地產市場「平穩健康發展」的目標，這個目標總體上不會變。當然隨着市場的發展，一些不穩定的因素也出現了，包括住房租賃市場的企業資金斷裂跑路事件、銷售渠道費過高的問題、房地產企業融資收緊面臨流動性風險等，這都是2020年需要積極關注的內容，進而在變動市場中做到市場的平穩健康發展。

「因城施策」仍屬大原則

從2019年中國樓市發展走勢來看，基本可以概括為「前鬆後緊」。2019年3月出現樓市「小陽春」，2個月後，政策面開始明顯收緊。導致市場交易和熱度逐漸降温，往年樓市旺季「金九銀十」沒有出現。2019年12月開始，陸續有地方政府出現了政策放鬆的信號，比如廣東佛山的人才購房政策和河北張家港取消限售的消息。

嚴躍進認為，目前市場參與方對於政策放鬆的預期逐步加大，包括幾天前的中央政治局會議沒有提房地產內容，實際上說明中央政府對於地方政府的政策不會打壓，政策底部正在形成。

嚴躍進表示，由於目前中國房地產市場整體進入下行通道，政策可能會出現「託底」。預計2020年樓市政策可以概括為「底部出現，期待拐點」。本輪從2016年開始的「史上最嚴厲」樓市調控政策周期可能接近尾聲，但並不能將其理解為樓市調控「鬆綁」。

具體來看，若是放鬆，那麼可能會在人才購房和限售政策上進行調整，同時，會在購房貸款資格認定上進行調整，最後才是限購政策和税費政策上的考量。當然不同城市的政策調整時間點會不一樣，大的原則是「因城施策」。預計2020年兩會後政策定調會更加清晰，進而帶動市場預期變化。當然政策放鬆也是有條件的，如果因為放鬆而導致市場過度炒作，那麼也可能出現政策反覆，即中央政府在政策層面不希望市場有大起大落的現象出現。