【財經評論】中國正在揪出資本「大鱷」和監管「內鬼」

12月11日，中共官媒《紀檢監察報》發文，為堅持中共中央的集中統一領導，保障中國經濟改革的順利進行，中共紀檢監察部門將把檢查中共的路線方針政策，和中央重大決策部署落實情況作為重中之重，

尤其在金融反腐，防範化解重大風險方面，中共正在加大監督力度，並提出「揪出興風作浪的資本『大鱷』和金融監管機構『內鬼』」的嚴厲表述。

中共對於自身金融、監管系統內的腐敗，以及內外勾結等違法、違紀行為正在加緊打擊。（VCG）

從股災到P2P已吸取教訓

隨着中國金融改革的深入，更多的問題和既得利益勢必將被暴露出來。與此同時，隨着金融開放的擴大和資本市場的放開，更多的金融風險敞口也將被暴露。來自國際資本「大鱷」、甚至是國家規模的金融攻擊都有可能出現。

在這個關鍵時期，一旦，中國國內的資本「大鱷」，趁機擾亂市場，從中牟利，甚至於國際資本勾結，將給剛剛建立起來的中國金融新秩序和資本市場新規範，帶來巨大沖擊，尚且脆弱的轉型期的中國經濟承受巨大損失，甚至有可能帶來局部地區的不穩定。

更危險的是，原本可以防範風險、抵禦衝擊的金融機構和監管機構內部出現「內鬼」。這不僅將導致整個機制對於風險的失察和誤判，更容易在具體操作中泄露博弈「底牌」和行動遲緩，甚至漏洞百出。從當年的國際鐵礦石談判，到2015年的股災，再到2018年的網貸（P2P）暴雷，資本「大鱷」加監管「內鬼」的裏應外合式危機，已經給了中共足夠的教訓。

加強金融監管及紀檢檢查力度

因此，在進一步深入進行金融整肅，建立更傾向於實體經濟、中小經濟的新金融激勵和約束機制的關鍵時期，在加強金融監管力度的同時，加強紀檢檢查力度，清除「內鬼」，制約資本「大鱷」就成為了中共特有的制度優勢。

按照中共十九屆四中全會，建設國家現代治理體系，以及將制度優勢轉化為治理效果的要求，中共的紀檢監察部門將進一步加強制度化和日常化的監督機制。

目前，對於人民銀行的未納入巡視範圍的20家省級分支機構、32家直屬單位及相關單位、11個司局，也再建立「正面+負面」清單，以加強監督檢查力度。同時，對中國證監會，紀檢監察組也在從重點監督，轉向日常監督，對證監會行政審批、日常監管和稽查執法等部門，以及交易所等單位實施監督。

此外，對於中國改革中存在的形式主義、官僚主義問題也在成為紀檢監督的重點。在習近平發佈2020年中國經濟的「動員令」的同時，由中共紀檢、監察部門組成的「督戰隊」即將通過「胡蘿蔔+大棒」的策略，通過容錯、激勵與懲戒等機制，督促改革的落實。