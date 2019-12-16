【財經評論】特朗普推文暴露軟弱實質　中美貿易談判或成泡沫協議

12月13日華盛頓的早晨，北京時間12月13日的深夜，美國和中國雙方幾乎在同時公布了美中第一階段經貿協議的聲明。表面上雙方均表示，針對第一階段經貿協議文本達成一致，然而，更多的不信任和勉強卻溢於言表。中美貿易談判第一階段或將僅是一份建立在「泡沫」基礎上的短暫共識。

美中雙方都在擔心對方反悔，或在聲明發布之前臨時變卦。實際情況也確實如此，就在原定於北京時間22時30分，中國舉行新聞發佈會的前幾分鐘，美國總統特朗普（Donald Trump）依舊還在為自己的妥協而猶豫和懊惱。

特朗普發佈推特（Twitter）怒斥，美國《華爾街日報》關於中美貿易協議報道是完全錯誤的，尤其是他們關於關税的聲明，「Fake news」，特朗普甚至用粗口來表達自己的不滿。

特朗普不可表現軟弱

確實，在最後的聲明中，美國只是對約1,200億美元中國商品的關税從15%降低至7.5%，而不是如同《華爾街日報》12月12日報道的那樣，將全部3,600億美元中國輸美產品的已徵關税減少最多達50%。

但是，特朗普如此激動的表達和對《華爾街日報》之前報道的全面否定，卻足以讓整個市場和中國政府感到不安。特朗普發佈「Fake news」的推文後，人民幣對美元離岸價格瞬間大跌近600個點位，瞬時跌幅超過0.9%。中國政府也在疑惑，並被迫推遲了相關發佈會。

這是否是特朗普的又一次在對中國進行極限施壓？在最後的幾分鐘裏，美中雙方是否還在討價還價？全世界都感受到了，原來美中雙方的信任如此薄弱，尤其是對特朗普的反覆無常感到擔心。

結束貿易戰對美國經濟的傷害，為連任競選贏得更多選票，特朗普確實需要一份與中國的「停戰協議」協議，哪怕是臨時的妥協。但是，特朗普又不能顯示出哪怕一丁點軟弱。任何對外的軟弱都將讓特朗普「美國英雄」的人設崩塌，同樣也將失去更多的選票。這樣一來即使達成「停戰協議」對特朗普來說也將失去意義。

特朗普表面的強硬與推特上表現出來的易怒，正在暴露出其實質上的軟弱和懊惱。（AFP）

對特朗普來說，對中國的妥協只能來自於「恩賜」。無論實質如何，美國減除對中國的關税，只能是為了換取在知識產權保護、自由貿易上的強硬。無論實際如何，特朗普都需要讓美國人覺得，是他在逼迫中國人妥協，進口更多的美國商品。

特朗普不允許任何的失敗和哪怕一點關於美國妥協的言論。於是特朗普發怒了，開始「Fake news」，甚至為自己實際上的妥協而感到猶豫和懊惱。

但是，特朗普又有什麼辦法呢？面對美國經濟的下滑，面對貿易戰對美國經濟越來越嚴重的損害，面對即將到來的大選，以及美國的談判團隊。特朗普卻不得不進行妥協。

最終，在延遲了將近半個小時之後，美中雙方還是在表面上達成了一致。

據美國貿易代表辦公室發表的聲明：美國與中國就第一階段貿易協議達成了一份歷史性的和可執行的協議。該協議要求在知識產權、技術轉讓、農業、金融服務以及貨幣和外匯等領域對中國的經貿體制進行結構性改革和其他改革。第一階段協議還包括中國承諾在未來幾年大規模採購美國商品和服務。此外，這份協議將建立一個強大的爭端解決機制，從而確保（協議）迅速有效地執行和實施。同時，美方將維持對價值2,500億美元中國商品25%的關税，把其餘價值約1,200億美元中國商品的關税從15%降低至7.5%，並取消了將在12月15日對中國商品的增加的懲罰性關税。美方也同意大幅修改其301條款下的關税行動。

顯然，美國為自己保留了面子，強調自己取得了勝利，而且還是偉大的勝利，但是，中國人卻也得到自己想要的部分。關税得到了減除，美國企圖對中國政府進行的直接監管的條款被刪除。

對新能源汽車補貼早已宣布取消

至於，中國同意擴大從美國的進口，其實只不過是恢復了貿易戰之前，特朗普第一次訪問北京時的框架協議。而對於中國在知識產權保護、自由貿易、金融開放，以及取消「產業補貼」上的承諾，美國自己恐怕也不知道那究竟意味着什麼，又怎樣被監督和執行。

至少中國從來沒有承認過自己違背過這些承諾。即使曾經有過，隨着中國進入更現代化的治理模式，也早已主動開始改革。例如中國政府對於新能源汽車的補貼，早在貿易戰之前就已經開始消減和取消。造成這種變化的，從來不是美國的要求，而是中國自身科技和管理能力的提高。

於是，中國政府對於這份中美第一階段貿易協議文本，自然表示了謹慎的歡迎。

按照中國政府的聲明表述：該協議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要。協議相關內容的落實，將有助於強化知識產權保護，改善營商環境，擴大市場準入，更好維護包括外國企業在內的各類企業在華合法權益，也有利於保護中方企業在對美經貿活動中的合法權益。隨着中國國內市場的擴大，中方企業按照世貿組織規則和市場化、商業化原則，增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要。

相比於美國和特朗普的「Fake news」，中國對於中美貿易談判的結果，則要表現得平靜的多。這倒不是源於中國人的含蓄，也可以說是道貌岸然。而其真正的原因是，中國已經做好了最壞的準備。也許這樣說並不準確，應該是對於中國已經沒有了最壞的情況。

北京時間12月10日至12日，中共中央經濟工作會議在北京舉行，中共中央總書記習近平發表重要講話。中國將注意力更多集中到了中國自身經濟和國家治理現代化上。 （新華社）

警告特朗普要肩負維護世界和平與繁榮

利空出盡。中國對美貿易已經連續一年在不斷下降，該降的都降了。中國能夠避險外流的資本也已經做得差不多了。中國股市也一直在低點徘徊。相反，美國的企業還在不顧特朗普的要挾在中國投資建廠，中國和其他國家的貿易也在增加。11月份中國的對外出口，儘管按美元計價還有小幅衰減，但是人民幣計價已經恢復增長。

按實際情況，中國對於中美這份貿易協議的需求已經十分平淡，即使談好也只是讓中國經濟稍微寬鬆一點，中國還要擔心美國的時刻反悔，而談不好也無關大局。中國經濟的增速下滑更多的來自於其自身的結構性失衡和激烈的改革。

在北京時間12月10日召開的中共中央2020年經濟工作會議，這個定調未來中國經濟重大安排的會議上，中共中央總書記習近平的講話中，對中美貿易戰未置一詞，只是用「國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面」一語帶過。習近平在講話中着重強調的是中國自身的改革，以及國際金融危機後的深度調整，世界大變局的加速演變。

當然，中國對於中美貿易戰，尤其是對特朗普也並非無所奢求。在中國發布的關於中美第一階段貿易協議的聲明的最後一段，中國顯然還在警告特朗普，今後多做有利於雙邊經貿關係發展和全球經濟金融穩定的事情，以維護世界的和平與繁榮。