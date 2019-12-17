【財經評論】中國2年掃貨2000億美元　特朗普強買強賣傷害了誰

12月13日，中國和美國同時宣布已就第一階段貿易協議達成一致，協議內容涵蓋知識產權、技術轉讓、農業、金融服務業、匯率、貿易和爭端解決機制。雖然雙方還沒有公布協議細節，但是美國貿易代表辦公室（USTR）給出的簡報顯示，中國需要在未來2年增購2,000億元（美元‧下同）的美國商品（在2017年的貿易額基礎上）。

基於美國總統特朗普（Donald Trump）的執念，美國堅持中國擴大對美國商品的進口。然而，2,000億元並不是一個小數目，即使分攤在兩年完成，也相當於每年中國要多購買價值1,000億元的美國商品。

2017年美對華服務出口565億元

美國商務部的數據顯示，2017年美國出口到中國的貨物和商品總計1,863億元，其中貨物出口額為1,298億元，服務出口額為565億元。美國對中國的服務出口以留學、旅遊等項目為主，可控性較差。因此，中國完成「2年2,000億元」的承諾將更依賴中國國有企業購買美國商品。這就意味着，美國出口中國的商品在未來兩年，平均每年要增加70%以上。

根據USTR提供的簡報，中國承諾購買的產品包括工業製成品、食品、農產品、海產品、能源產品和服務。然而，中國的購買力有限，不會額外出錢購買美國商品，只可能將部分其他國家的份額分配給美國。那麼，美國這種「強買強賣」的行為不僅會打破市場的自由競爭，也將使一些國家的利益受損。

全球貿易局勢恐將因中美貿易協議發生重大改變。（視覺中國）

向美購大豆將致全球供應鏈生變化

首先，美國商務部的數據顯示，高端製造業產品在中美貿易中仍是美國「拳頭產品」。2017年美國出口金額最大的三類商品（按照海關HS編碼分類）分別是航空器、航天器及其零件（163億元）；核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件（129億元）；車輛（鐵道及電車道車輛除外）及其零件、附件（129億元）。

這三類商品中，汽車可以通過關税調節，民航飛機可以通過國有航空公司購買，兩者可操作性較強。目前中國是全球最大汽車消費市場、全球第二大民航飛機消費市場。中國汽車流通協會的數據顯示，中國的進口汽車以日本和歐洲品牌為主；中國產業信息網的數據顯示，中國的民航飛機市場已經被美國和歐洲的企業瓜分。因此，如果美國擴大這部分對中國的出口額，那麼美國盟友歐盟和日本的利益必然將受到損害。

其次，與高端製造業產品相比，美國的農產品出口受中美貿易戰的影響更大。2018年美國出口中國的大豆僅31億元，較2017年減少91億元。長達一年多的中美貿易戰已經改變了全球大豆貿易鏈。在中美貿易戰期間，巴西和阿根廷獲得了美國在中國大豆市場丟失的大部分份額。為了滿足中國市場的需求，巴西、阿根廷等多個國家增加了針對中國的大豆生產規模。

如果中美第一階段貿易協議簽訂，美國大豆等農產品重新奪回中國市場，那麼全球農產品貿易鏈又將經歷一場「地震」。而那些以中國市場為目標展開佈局的農產品生產商的利益恐將嚴重受損。

美國對中國出口的商品以高端工業製成品為主。（視覺中國）

買美國能源或影響國際多邊關係

最後，從規模來看，農產品和高端製造業產品不能滿足美國平均每年1,000億元的出口增幅，美國對中國出口最大的增長點更可能是能源產品。目前，中國是全球最大的原油進口國，而美國是全球最大的產油國。2018年中國進口了價值2,400億元的原油，其中僅54億元來自美國。

此外，中國能源進口企業以國有企業為主，在政府的要求下可以忽視部分市場因素（例如成本）大量進口美國原油。因此，美國如果想要想要削減貿易逆差，向中國出口能源產品無疑是最可行的方案。

中國海關總署的數據顯示，中國的原油主要進口自中東、非洲以及俄羅斯。目前俄羅斯和沙特阿拉伯是中國前兩大原油供應國，2018年佔中國原油進口的比重分別達到了15.5%和12.3%。與農產品不同，能源產品的收入往往大部分上繳國庫，國際能源市場與國家利益的聯繫也更加緊密。

因此，一旦中國這個國際能源市場的大玩家更換供應商，原有的市場供求關係將被嚴重擾亂。向中國提供原油、天然氣等能源產品的國家既有美國的盟友，也有美國的假想敵。未來中國如何分配份額能源進口份額，也將成為影響國際多邊關係的重要因素。