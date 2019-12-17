【財經評論】中國2020：貨幣政策暗藏玄機 　八項改革被點名督戰

2020年，中國經濟將走向何方？又將面臨怎樣的改革與「動盪」？伴隨着12月12日，中共2020年中央經濟工作會議（簡稱會議）的落幕，中共的治理方案已經付出水面。「未來以來」。針對2020年中國經濟將進行的重大改革和運行邏輯，多維新聞將進行深入分析和解讀。

在此次會議，關於2020年重點工作，前三條強調完「穩定」和「三大攻堅戰」任務之後，第四條對於貨幣和財政政策的闡述則筆鋒直下。相比於以往或「寬」或「緊」，抑或是「穩定」的簡單表述，此次會議使用了更加具體的表述「積極的財政政策要大力提質增效，更加註重結構調整。」「穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕」，而且還強調了「財政政策、貨幣政策要協同精準發力」

顯然，中共中央總書記﹑中國國家主峙席習近平，並不滿意2019年採取的低效財政擴張政策。積極財政不僅要穩定經濟，更關鍵的是要促進結構調整。同時，對於貨幣政策，中共依然在堅持不大水漫灌，即所謂的「寬貨幣」政策，而是強調了貨幣政策的靈活性與流動性的「合理充裕」。

「穩定性、結構性、靈活性、合理性」是2020年中國貨幣、財政政策的關鍵詞。

2020年中國貨幣政策要保證合理充裕。而所謂合理其中卻「暗藏玄機」。（新華社）

金融改革重點已轉型

換句話說，2020年的貨幣財政政策要在保證完成「三大攻堅戰」基礎上，對於本身需要高槓桿支撐的創新經濟、科創企業、基礎建設，民生投資，以及產業轉型升級等合理經濟需求提供支持。而對於金融投機、樓市炒作、是虛假創、落後產能等金融需求依然將堅決遏制，絕不放鬆。

同時，中共也已經深刻地認識到，在市場失效的情況下，單純的貨幣、財政政策，無論是數量還是價格的調節都解決不了「滯漲」和投資效率低下的問題。只能通過「財政政策、貨幣政策協同精準發力，引導資金投向供需共同受益、具有乘數效應的領域」才能實現「逆周期調節」的效果。

因此，下一步，制度激勵將代替貨幣數量的刺激。中共將把金融改革的重點從「金融整肅」，轉移至包括：建立資本市場規範，擴大金融開放，加快國資國企改革、「建設高標準市場體系」、建立傾向於實體經濟的金融融資渠道和銀行激勵機制等，更具建設性的一系列金融體制和財税體制的改革上。與此同時，基於互聯網大數據的金融監管平台、數字貨幣等的現代化金融管理、監督機制也將快速推進。

緊接着，在此次會議關於2020年重點工作的第五部分，中共對於希望支持的實體經濟和相關產業，即所謂「合理充裕」進行了進一步梳理和解釋。這也使得中共的經濟改革在從「破舊」轉向「立新」，建立新的經濟增長點的過程中目標更加明確。

2020年，所謂高質量的經濟發展將進一步具體化為一個各投資項目，並加速開工建設。（新華社）

按照此次會議內容，創新驅動和改革開放，將成為中國經濟的「兩個輪子」。其中，企業技術創新、生產性服務業、生活性服務業、基礎設施建設、區域發展戰略、提高中心城市和城市群綜合承載能力，共6個方面將成為中共重點支持的經濟增長點。

對於如何保障這6個方面的加速發展，中共在提出財政、貨幣政策的傾斜和支持後，更多地提出了以理順發展機制、推動相關改革，以釋放主體活力、引導社會力量參與的方案。科技體制改革、健全基礎研究原始創新的體制機制、農業供給側結構性改革、土地計劃管理方式改革、國有企業改革三年行動方案、完善區域政策和空間佈局，以及上之前提到的深化財税體制改革、金融體制改革，共8項具體的改革和機制建設被逐一點名。

沒有之前關於「深化改革」的含糊其辭，而是採取具體點名的方式，這說明中共對於下一步的工作安排已經十分明確。

科技創新成增長動力

再具體來看這8項改革措施，無論是科技體制改革，還是國有企業改革，抑或是土地改革、區域經濟政策完善，都已經是老生常談，也無不是中國經濟轉型和國家治理現代化建設中的關鍵桎梏，只不過遲遲未能有效推進，甚至隨着「金融整肅」和經濟增速下滑，改革進程有所減緩和中斷。此次會議，以點名的方式重提這8項改革，顯然是習近平希望在2020年能夠在這些方面有所斬獲，並作為落實中共十九屆四中全會「國家治理現代化」的突破口。

中共的領導人顯然很清楚，中國經濟規模龐大，更有超大型的市場為這種規模提供着堅實的支撐，即使缺少了金融資本、房地產快速增長對於經濟的拉動，只要是科技創新、農地入市，抑或是區域經濟遞進式產業轉移和升級，無論那個領域形成突破，都將為中國經濟帶來巨大的增長空間。中國經濟有足夠的體量和空間忍受承改革的「陣痛」。但是，問題的關鍵是「改革」本身的遲緩，甚至是被各種「形形色色的形式主義、官僚主義」所歪曲、誤導。

因此，在2020年「切實把中共領導經濟工作的制度優勢轉化為治理效能。」就成為了習近平對於未來中共經濟工作的最終要求。一切又都落回到了人的層面。如何在破除舊有利益機制之後，建立新的利益引導、激勵機制，重新啟動中國經濟的新發動機，將民眾的建設熱情、消費能力釋放出來；將企業的創新能力、開拓意願激發出來，將在2020年初見分曉。