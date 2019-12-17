【財經評論】中美貿易戰停火後　中國還有一場「硬仗」要打

中國和美國於上周五（13日）同時宣布，已就第一階段貿易協議達成一致，中美貿易戰進入緩和期。然而，中國國家統計局於周一公布的11月宏觀經濟數據顯示，中國的經濟形勢依舊嚴峻。隨着中國國內生產總值（GDP）增速跌入「破6」邊緣，2020年中國還有一場穩經濟保增長的「硬仗」要打。

11月中國工業增加值按年增長6.2%，較上月大幅回升1.5個百分點，高於市場預期的5.2%。其中，11月新興產業工業增加值平均增加8.12%，顯著高於傳統產業的6.66%以及其他產業的2.47%。這表明中國經濟增長「舊動能」正在向「新動能」轉換。

然而，中國的發電量和出口交貨值並沒有明顯好轉。其中11月發電量按年增長4%，增速與上月持平；11月出口交貨值按年下滑3.4%，僅較上月收窄0.4個百分點。這主要是由於中國製造業投資增速仍處於歷史較低水平，2019年1月至11月中國製造業投資增速僅錄得2.5%，較前值回落0.1個百分點。製造業投資的低迷表明中國經濟仍處於下行周期。

11月中國高技術製造業投資增速高於整體制造業投資增速。（新華社）

上月社會消費反彈

消費方面，受電子商務公司「雙十一」消費節促銷的影響，11月中國社會消費品零售總額按年增長8%，較上月反彈0.8個百分點，其中除汽車以外的消費品零售額按年增長9.1%。

分類別來看，消費額按年增長的項目主要是日用品、化粧品、紡織服裝、飲料煙酒、家電等必選消費品。汽車類、建築及裝潢材料類等反映可選消費的項目較上年同期繼續下降，表明居民擴大消費的意願有限。此外，11月的電商促銷可能提前釋放了部分消費潛力，12月的社會消費品零售總額或將延續此前的下行趨勢。

11月中國消費者價格指數按年上漲4.5%。（新華社）

如何透過基建帶動增長需考量

投資方面，2019年1月至11月，中國不含電力的基建投資按年增長4%，連續2個月回落。這一方面是由於在季節因素的影響下，交通運輸類投資增速放緩；另一方面也是地方政府投資意願不足。

2019年中國中央政府加大了對基建的投入，目前2019年的專項債額度已經陸續撥付到位，且11月底中國財政部已經提前下發2020年部分專項債額度1萬億元。然而，中國的基建投資增速仍在下滑。如果中國希望通過基建投資拉動2020年的經濟，那麼如何提高地方政府能動性、如何撬動民間資本仍是中國中央政府需要解決的難題。

整體來看，雖然中美貿易戰局勢緩和，但是中國經濟仍面臨較大的下行壓力。2020年是中國完成「十三五」規劃和全面建成小康社會的收官之年。12月12日剛剛結束的中共中央經濟工作會議表示，中國既要確保經濟「量的合理增長」，也要實現「質的穩步提升」。因此，未來中國還有一場穩經濟保增長的「硬仗」要打。