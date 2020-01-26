【財經評論】中國的雄心　從文明復興到重構世界

2020年，中國政府正在加速其「交通強國」綱要的落實。按照該綱要要求，到2035年其將是實現中華民族偉大復興的堅強支撐，也是拓展國際合作的新型平台。而相比於現有以海權為中心，以關鍵區域控制理論為主導的國及交通網絡，中國更傾向海路結合，並結合智能物流和交通信息體系，打通歐亞內陸交通體系。交通路線的搭建，將不僅限於沿海城市，服務於國際貿易，而是要帶動合作國家的整體發展與繁榮。

中共正在通過加速交通網絡的建設，重塑中國乃至世界經濟版圖。（VCG）

千年已降，從中國漢唐帝國的崛起到唐宋元明清的興盛，運河、驛道，以及海路運輸的建設就將整個帝國版圖編織成一張網絡，促使中華文明的形成與昌盛。三﹑四百年前，也正是海洋新航路的開創，使得整個西方走向了近代文明。尤其是近百年來，鐵路、海運與蒸汽動力的結合，更是使得歐洲、美洲和亞洲沿海被整合成一張網絡，資本與貨物的流通，在最終催生出資本主義工業文明。

與此同時，交通還集中體現一個社會幾乎所有的科學技術、工業生產和社會組織能力。從火車、輪船發明與大工業生產，之後又隨着汽車、飛機、電報的發明，以及足以跨越大陸交通、信息網絡的出現，才將人類帶入一個嶄新的全球化時代，並形成了以美國為首，以西方為中心的世界經濟和文化格局。

在交通工具上，中國憑藉近2萬公里高速鐵路的修建，在技術與產業化生產上都已經趨近成熟，正在改變依託海權建立起來的沿海經濟中心。

已擁有不受地理限制交通建造能力

在工程技術和能力上，繼美國、俄國掌握了超大型工程建造技術後，中國更將其發揮到了極致，形成了產業化、規模化的基礎設施建設能力。隨着青藏鐵路、宜萬鐵路、港珠澳大橋、膠州灣海底隧道，南海諸島港口、機場的建成。無論是高原、斷層，還是海峽、島礁，人類曾經的種種交通建設的禁區都已經被跨越。中國擁有幾乎不受地理限制的交通建造能力。

在通信技術和智能交通上，中國已經擁有了從陸地到太空的全部通信產業鏈體系和網絡建設能力，中國的華為已經在為全球各國搭建從4G到5G的通信網絡。中國的北斗衛星定位、通信網絡也將覆蓋全球，並超越美國的GPS衛星定位系統，實現天地、天海的雙向短信息服務。

中國正在成為世界最主要的海外貿易目的地。圖為2018年中國主要貿易伙伴分布。（多維新聞製作）

以交通基建帶動片區發展

在貿易上，中國憑藉着世界工廠和世界最大潛力終端消費市場的兩項殊榮，正在改變世界貿易航線。

更關鍵的是，相比於歐美當年的交通網絡建設，中國並不是「一個人在戰鬥」。中國政府的組織協調能力正在讓交通建設與人口、城市、產業、商貿的佈局有機的結合起來。中國沒有效仿，歐美圍繞着大城市點對點的單一進行交通線路建設。而是圍繞着交通線路和產業規劃對區域經濟進行重新整合，一條路帶動一片區域的發展，一個港口帶動整體流域和航路城市的產業鏈整合。

一旦中國的「交通強國」綱要得以完成，歐亞大陸將重新回到世界的中心，非洲、南美洲也將不再是這個世界的邊緣。儘管在一些關鍵技術，例如發動機、芯片方面，中國目前還有所欠缺，但是，在全球合作的幫助下，憑藉着中國的研發能力和產業能力，目前已經有能力重新佈局世界交通體系，併為世界體系的重構打下基礎。