【財經評論】波音「換將」自保　危機解除仍需通過三道坎

在經歷兩次空難與737MAX機型停飛、停產等一系列事件後，波音公司首席執行官（CEO）丹尼斯·米倫伯格（Dennis Muilenburg）於周一辭職。同時，波音公司宣布董事會主席大衛·卡爾霍恩（David Calhoun）擔任CEO，而波音原首席財務官（CFO）格雷格·史密斯（Greg Smith）擔任臨時CEO。

米倫伯格的辭職並不令人意外。2018年10月印尼獅子航空610號班機發生空難後，波音調查發現最新的737 MAX機型的飛行控制系統讀數錯誤可能導致飛機自動俯衝。然而，波音並沒有停飛737MAX機型，還在空難發生之後企圖將責任推卸給獅子航空。

此外，原計劃於2019年1月推出的飛機機動特性增強系統（MCAS）更新工作也一再推遲。波音的種種欺瞞與不作為，間接導致埃塞俄比亞航空公司同一機型飛機發生類似故障而墜毀。可以說，米倫伯格遲來的辭職背後是血淋淋的慘劇。

米倫伯格辭職後，波音仍要收拾他留下來的「爛攤子」。從波音董事會讓CFO臨時接任CEO的操作來看，波音股東更關心公司的財務健康和股價表現。誠然，737MAX機型的停飛、停產給波音的現金流帶來了極大的壓力。摩根大通的研究顯示737MAX機型停產之後，人力成本等與生產不直接相關的支出也會令波音每月消耗超10億美元。然而，波音想要真正解除危機還要通過三道坎。

停飛的波音737MAX客機被停放在波音總部停車場內。（視覺中國）

FAA猶如橡皮圖章

首先，737MAX機型需要通過美國聯邦航空管理局（FAA）以及其他國家監管機構的認證。波音公司的公告顯示，這些認證已經推遲至2020年。

FAA是全球航空認證領域的權威，然而737MAX機型暴露出的問題使FAA瞬間信譽掃地。在美國國會的質詢中，FAA副局長丹尼爾·埃爾韋爾（Daniel Elwell）承認將部分認證「外包」。其中，波音公司獲准通過「機構指定授權」（ODA）方式對包括防失速系統在內的產品進行安全審查。在FAA的縱容下，波音公司在很長時間內兼具生產者和監管者兩重身份，《彭博》形容FAA就是一個「橡皮圖章」。

FAA為了挽回聲譽，已經表示將不使用波音員工對737MAX進行認證。然而，FAA淪為「橡皮圖章」的事實也為其他國家的監管部門提出警示，不能依賴FAA的認證報告得出結論。目前，歐洲航空安全局（EASA）已經決定獨立對737MAX復飛進行評估，其他國家的監管機構也可能會加入這一行列。737MAX全球復飛的道路也因此變得更加曲折。

737MAX機型的庫存已經超過400架。（視覺中國）

737停產將引發技術勞工流失

其次，737MAX機型已經宣布將於2020年1月停產，波音當前的首要任務是儘快確定恢復生產的時間。波音公司的數據顯示，目前5,444架民航客機訂單中有4,405架為737系列客機，其中大部分為737MAX機型。因此，737MAX的停產意味着波音的民航客機生產業務大部分陷入停滯。

民航客機制造業的產業鏈十分龐大，737MAX的停產不僅影響波音的生存也牽連產業鏈上下游企業的業績。例如，作為737MAX機身主體制造商，斯普利特航空系統公司（Spirit AeroSystems）約80%的營業收入來自波音訂單。737MAX停產後，斯普利特航空系統公司可以選擇隨之停產，但是上萬一線工人的安置將成為問題。

一架民航客機通常包含數十萬甚至上百萬個零件，這背後就是一家家供應商。737MAX停產引發的骨牌效應將打擊整個民航客機制造業體系。短時間內，這些企業還能夠憑藉融資等方式挺過去。但是，一旦停產時間過長，737MAX供應鏈上的生產線可能會轉而生產其他產品，原來的熟練工人也可能會流失，而未來737MAX恢復生產的過程也將因此延長。

737MAX停產時間越長對波音供應鏈的影響就越大。（路透社）

重建客戶對波音信心

最後，737MAX即使在未來完成了認證並恢復運營，也需要重新取得客戶的信任。HK01在文章《波音停產737MAX實屬人禍？》中認為，波音的問題在於過於追求利潤而放棄了最基本的社會責任。從兩次空難事後的調查來看，波音公司內部忽視設計漏洞，在監管過程中又與監管部門狼狽為奸。可以說，波音暴露出的問題在很大程度上影響了客戶再次搭乘737MAX的信心。

此外，737MAX機型是波音在與空客公司（Airbus）競爭時緊急推出的機型。波音本打算使用787機型的設計理念重新打造一個新機型替代737系列，然而2010年空客發佈了新一代搭配LEAP發動機的A320Neo機型，打亂了波音的研發節奏。為了節省成本和研發時間，波音決定將737機型與LEAP發動機強行打包成737MAX機型推向市場。其結果就是737機型的設計老舊無法完美匹配LEAP發動機，為之後的空難埋下了隱患。

鑑於波音的斑斑劣迹，737MAX可能需要全面細緻的認證以及時間的考驗才能使客戶重拾信心。而在此之後，波音也需要反思此前以利潤為導向的經營模式，重塑安全第一的生產理念。如果波音無法將客戶的利益置於股東之前，那麼曾經的慘劇或將再次發生。