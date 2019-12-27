【財經評論】人口黃昏已至　中國「未富先老」應如何拯救？

周二，中國、日本、韓國領導人在會晤期間聯合發佈《中日韓積極健康老齡化合作聯合宣言》，提出加強國際合作，積極應對人口老齡化。

根據1956年聯合國發佈的《人口老齡化及其社會經濟後果》報告中的劃分標準，當一個國家或地區65歲及以上老年人口數量佔總人口比例超過7%時，則意味着這個國家或地區進入老齡化社會。2000年中國人口普查數據顯示，中國65歲及以上老年人口數量佔總人口的比例已經達到6.96%，2001年中國正式進入老齡化社會。如今，中國步入老齡化社會已有十餘年。

僅從人口結構的變化而言，中國人口老齡化進程與日本驚人的相似。日本老齡化起始於1970年左右。進入老齡化社會約15年後，中國65歲及以上老年人口數量佔總人口的比例為10.47%（2015年），剛好相當於日本1985年（10.3%）的水平。按照這個速度發展，2045年中國65歲及以上老年人口數量佔總人口的比例將飆升至26%左右。

目前，中國人口老齡化程度相當於日本1990年左右。（HK01製作）

中國已進入未富先老社會？

​人口老齡化對社會最直接的負面影響就是降低勞動力的有效供給，在施行過計劃生育政策的中國，這種影響將更加突出。簡單來說，未來中國一對夫妻可能不僅要撫養孩子，還要照顧四個老人。在經濟上，這體現為適齡勞動人口佔比的縮小，以及勞動參與率的下降。

應對人口老齡化需要完善的社會保障體系，而完善的社會保障體系不僅要求政府有充裕的財政收入，也要求居民有一定的財富積累。所以說，人口老齡化並不可怕，可怕的是「未富先老」。那麼，中國社會是否「未富先老」？

與曾經的日本相比，中國確實「未富先老」。中國步入老齡化社會時（2000年），人均國民總收入（GNI）僅為全球人均GNI的17%；而日本步入老齡化社會時（1970年），人均GNI是全球人均GNI的2.28倍。截至2018年，中國的人均GNI仍未超過全球人均水平。

同等老齡化程度下，中國人均國民收入水準大幅低於日本。（HK01製作）

中國經濟過去40年平均增長9.5%

從老齡化進程來看，中國如今的老齡化程度相當於日本1990年左右。然而，從人均國民收入在全球的水平來看，中國還沒達到日本上世紀六十年代的水平。應該說，中國居民部門的人均財富積累相對較低，因此老齡化對中國社會的壓力更大。

當然，按購買力平價（PPP）計算，中國與日本的國民收入差距並非難以企及。世界銀行的數據顯示，2018年中國人均GNI按購買力平價計算相當於日本1990年的一半左右。

更重要的是中國經濟的發展勢頭要好於日本。改革開放40年來，中國經濟每年都是正增長，國內生產總值（GDP）年平均增速達到9.5%左右。儘管近年來中國經濟增速逐漸放緩，但是全球來看，中國仍保持着相對較高的經濟增速。

進入老齡化社會後，中國經濟依然保持著相對較高的增速。（HK01製作）

應積極應對人口老齡化

反觀日本在步入老齡化社會後，GDP增速僅在最初的十幾年間維持在4%左右。1985年日本簽訂「廣場協定」後，日本經濟進入泡沫時代，日元大幅升值，日本房地產價格暴漲。1990年，日本收緊土地金融政策，房地產泡沫崩潰，日本經濟從此進入「失去三十年」。

與日本相比，中國經濟的發展潛力更大、發展前景更廣。但是，「未富先老」也是中國社會面臨的現實。因此，積極應對人口老齡化成為中國的當務之急。

首先，中國在防控風險的同時，也應當儘量維持經濟增速，不能任由經濟增速持續滑落。較高的經濟增速不但能夠增強國民財富積累，也能夠緩解私人部門和政府部門的債務壓力。因此，維持經濟增速可以有效抵消人口老齡化帶來的負面影響。

其次，中國應當加速「中國製造2025」等產業升級計劃，搶佔未來科技的制高點。只有經歷了產業升級，社會的人均生產效率才能夠大幅提升。這樣才能在勞動參與率下降的情況下，提高整個社會的生產能力。

再次，中國應當完善社會分配制度，增強社會公平性。經濟的發展應當惠及社會各個階層，否則便無法實現全社會的「老有所養、老有所依」。

下一場攻堅戰為人口老齡化

最後，中國應當繼續完善以應對人口老齡化為核心的社會保障體系。目前中國只建成了最基本的養老保險和醫療保險體系，中國的養老產業仍處於發展初期。隨着中國社會人口老齡化的加深，養老將更加依賴社會提供的系統性保障。

如今，中國政府已經意識到人口老齡化對經濟社會發展的衝擊。11月21日，中國國務院印發《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》，首次將人口老齡化上升為國家戰略。根據規劃，中國將用30年的時間逐步完善應對人口老齡化的制度安排。未來，應對人口老齡化或將取代脱貧成為中國政府乃至全社會面臨的下一場「攻堅戰」。