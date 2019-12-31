盤點2019年中國股市大事　你又記得幾多件？

2019年中國股市讓投資者笑逐顏開，上證指數年內累計升幅逾22%，為2014年以來最佳。回首2019年，科創板以超預期的速度開市；以5G為首的眾多科技股翻倍狂飆；也有昔日白馬股暴雷......這些大事件歷歷在目。

綜合《第一財經》等媒體報道，2019年中國股市可以分為幾大板塊。

第一，科創板篇：北京時間7月22日，科創板開市第一天，集合競價就讓不少投資者心潮澎湃，不少股票上漲幅度達到100%乃至200%。與此同時，380萬戶開通交易權限的投資者在這場盛宴中，有人落袋為安，有人在圍觀看熱鬧，也有人在手握資金伺機而動。開市當天收盤時，25隻首發股以平均140%的漲幅遠超投資者預期，N安集漲幅更是高達400.15%。

中國股市擺脱關税恐懼，2019年漲幅料超美股。（Reuters）

MSCI提高A股佔旗下指數比重

科創板的橫空出世，也帶動了主板及創業板市場科技類個股的上漲。以在A股聚集了相對較多科技型企業的創業板為例，7月22日科創板正式交易至今，創業板指數已累計上漲了近15%。

第二，MSCI篇：11月26日收盤後，MSCI第三階段擴容正式生效，MSCI將A股的納入因子由15%提高至20%。此次，MSCI中國指數增加204隻中國A股，其中189隻為中盤股，268隻現有成份股的納入因子將從15%增加到20%，中國A股在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中的權重將分別提升至12.1%和4.1%。

除此之外，MSCI中國A股指數也將同步迎來四大變化：首先，此前MSCI中國A股指數包含443隻成份股，此次調整調入41隻，調出12皺，淨增加29隻股票，擴容後MSCI中國A股包含472只成分股；其次，醫藥生物、電子、食品飲料等行業比重明顯增加；再次，該指數與滬深300指數、中證500指數重合度更高；最後，MSCI中國A股指數的前十大成份股生變。

MSCI持續擴容A股的同時，另外兩大國際指數富時羅素和標普道瓊斯，也為A股帶來了約千億的增量資金。

截至12月27日，北向資金年內累計淨流入3,474.77億元（人民幣‧下同），其中深股通淨買入1,921.54億元，滬股通淨買入1,553.23億元。

科創板開通帶來主板及創業板交易活躍程度。（視覺中國）

股票期權已登場

第三，期權篇：在上證50ETF期權上市長達四年後，A股終於迎來新的股票期權！

12月23日，滬深300指數衍生出的三大期權品種同步上市。

具體來看，滬深300ETF期權合約，期權標的分別為華泰柏瑞滬深300ETF(代碼510300)、嘉實滬深300ETF(代碼159919)，中金所上市交易的則是滬深300股指期權，這是中國資本市場首個指數期權產品。

第四，5G篇：層出不窮的各類概念給2019年A股市場平添了諸多亮點。其中，5G可謂是 「C位出道」。

11月1日，三大運營商5G套餐正式啟用，5G開始真正走進人們的生活。

申萬宏源認為，預計5G網絡總投資將達到1.2-1.5萬億，按年4G投資增長30%-60%，2020-2023年有望是5G投資的高峰期。產業上，2021年之後，隨着基礎技術創新和網絡設施的完善，5G應用將開始全面突破。

二級市場上，作為機構聯袂看好的投資品種，以5G搭台，科技唱戲，硬件終端打頭陣的結構性投資機會輪番上陣。其中，被遊資瘋狂炒作的「5G概念龍頭」東方通信，僅用86個交易日就成為了十倍股。

貴州矛台股價破千元關

第五，核心資產篇：2019年，核心資產成為了A股市場賺錢代名詞。以藍籌股為代表的核心資產大放異彩，而績差股越來越被邊緣化。

在多位基金經理看來，所謂核心資產，是具有核心競爭力的一些企業，同時也能夠體現出中國的優勢。從財務指標看，這些公司往往具備良好的現金流和創造力。

長期來看，基金經理普遍看好科技股，以半導體、人工智能為代表的先進製造業等核心資產。多家機構策略也顯示，先進製造業領域的核心資產將成為2020年的市場「明星」。

第六，千元股篇：6月27日，貴州茅台接力了千元股霸主地位，股價盤中突破1,000元大關。

A股市場上一次出現千元股要追溯到27年前，1992年的「老八股」時期誕生了飛樂股份和真空電子兩隻千元股。而如果從股改算起，貴州茅台則是A股首隻真正意義上的千元股。

2019年年初，貴州茅台股價僅接近600元，然而，之後三個月裏其股價節節攀升。從2019年第一個交易日收盤價計算，截至目前，茅台股價增長近100%。

據Wind數據顯示，2019年前三季度，貴州茅台實現營業總收入635億元，淨利潤則高達324億元。

多隻白馬股接連出事

第七，白馬股篇：2019年，A股市場雷聲不斷。康美藥業、康得新、東旭光電、獐子島等一批白馬股“馬失前蹄”。

康得新，手握150億元現金卻還不上15億元的債；康美藥業，近300億元貨幣資金說沒就沒；東旭光電，賬上躺著183億元卻還不起20億債券；獐子島，扇貝連續跑路死亡背後，牽出公司財務造假、業績巨虧等多個“大雷”，市值更是在五年時間內蒸發超百億。

此外，近日，海正藥業又爆出“巨雷”，公告計提資產減值準備13.17億元。這也意味著，這筆巨額減持幾乎透支了公司全年的淨利潤。今年前三季度，公司歸母淨利潤為12.55億元。

公告發出的第二天，該股放量大跌近7%，市值距離最高時縮水60%以上。

第八，區塊鏈篇：區塊鏈也是2019年科技圈的一大熱點，這一年來，區塊鏈有不少大事記：Libra橫空出世、萊特幣減產、新一輪整治、去中心化金融等。

隨著區塊鏈技術大熱。一時間，多種數位貨幣價格上漲，資本應聲狂歡。然而，區塊鏈技術火熱背後，另一場“盛宴”也在暗流湧動：蹭熱點欺騙投資者、炒作數位貨幣“割韭菜”……

業內人士建議，發展和利用區塊鏈技術，要守正創新，回歸技術和應用本源。一方面，大力推動區塊鏈技術在貿易金融、公共服務等領域的應用和落地；另一方面，監管部門要警惕一些借區塊鏈炒作行騙苗頭和部分區塊鏈專案的泡沫風險，給區塊鏈創造一個更安全、更乾淨的發展空間。

國盛證券認為，2020年有望開放眾多區塊鏈試驗性場景，“區塊鏈+”應用快速滲透，與5G、物聯網、AI的結合也將更接地氣。

今年內多隻A股宣布退市。（視覺中國）

修改資產重組辦法

第九，退市股篇：2019年以來，A股退市漸趨常態化。據統計，截至目前，2019年A股上市公司退市家數達到18家，其中主動退市1家，強制退市9家（包括6家面值退市），還包括資產出清退市等方式，是近年退市家數最多的一年。

其中，*ST雛鷹、*ST華信、*ST印紀、*ST大控、*ST神城屬於面值退市，*ST海潤、*ST眾和、*ST華澤因業績連續四年虧損被終止退市，ST長生因重大違法被強制退市，*ST上普股東大會決議主動退市，小天鵝A等8家公司通過並購重組管道退市。此外，還有一撥公司在退市路上，如千山藥機、*ST華業等。

前海開源首席經濟學家楊德龍認為，隨著退市制度的不斷完善，退市多元化和常態化將成為市場的大趨勢，這有利於中長期保護投資者利益。只有不斷通過市場機制進行優選和淘汰，才能保證上市公司的高品質。可以預見，未來A股市場上的退市率將會越來越高。

第十，資產重組篇：10月18日，中國證監會正式發佈《關於修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》。本次修訂是繼2016年9月之後，又一次重大修改。

相比於2016年版《重組辦法》，新規主要涉及五項內容調整：1）取消重組上市認定標準中的“淨利潤”指標；2）縮短“累計首次原則”計算期間至36個月；3）放開創業板重組上市，但有產業定位要求；4）恢復重組上市配套融資；5）加強業績承諾監管。

中金公司表示，後續來看，新規將有助於恢復活躍重組上市功能，完善資本市場基本制度；鬆綁直接融資環境，助力產業升級。