越南GDP再超7%　並非全靠坐收中美貿易戰漁利

2019年12月27日，越南國家統計局在新聞發佈會上表示，2019年國內生產總值（GDP）預計將達到7.02%，超出既定目標（6.6%至6.8%），是繼2018年之後越南GDP增速再次「破7」。其中，2019年貨物進出口總額約5,169.6億美元，創下歷史新高；貨物貿易順差將達到99億美元，創四年來新高。

2018年中美貿易戰爆發後，美國對中國產商品加徵高額關税迫使部分製造業流出中國，而越南則成為這輪產業轉移最大的受益者之一。世界銀行的數據顯示，以2018年各國製造業增加值測算，越南的製造業規模不足中國的百分之一。因此，中國微弱的製造業轉移就足以讓越南「吃飽」。美國商務部的數據顯示，2019年1月至10月美國從越南進口的商品按年增加了34%。

越南加入全球貿易體系的時間較晚，但是發展較快。1987年越南頒佈《外國人在越南投資法》，經濟正式對外開放。2007年越南加入WTO，此後越南與歐盟、日本、韓國等發達經濟體簽訂了自由貿易協議（FTA），並加入了東盟經濟共同體（AEC）、跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）等多個自由貿易區域聯盟。在一些領域越南同發達經濟體之間的關税水平要低於中國。憑藉寬鬆的外貿環境，越南確實從中美貿易戰中收益頗豐。

越南是第五個加入CPTPP的國家。圖為當地時間2018年3月8日，11國代表在智利聖地亞哥舉行《跨太平洋夥伴全面進展協定》簽字儀式。（視覺中國）

消費與投資為增長動力

然而，越南經濟的騰飛並非僅靠進出口，其內生增長動力也不容小覷。越南統計局的數據顯示，2018年，最終消費對GDP的貢獻為74%，投資對GDP的貢獻為26.5%，而淨出口對GDP的貢獻僅為3.4%。可見消費和投資已成為越南經濟增長的主要動能。

從消費來看，2007年至2018年越南商品服務零售銷售總額年複合增長率為15.97%，與全國人均收入16%的年複合增長表現一致。中產階級的誕生以及城鎮化的發展成為消費增長的主要驅動力。據世界銀行統計，2016年越南中產階級人群佔比為13.3%，這一數字將在2026年擴大至26%。此外，2018年越南城鎮化率約為35.7%，與2000年中國的城鎮化水平相當，還有很大的發展潛力。

從產業結構來看，製造業是越南經濟發展的重點。2019年越南工業和建築業產值增長8.9%，對GDP增長的貢獻超過50%。相比之下，農林漁業對GDP增長的貢獻僅為4.6%。此外，製造業的發展也使越南得以開展來料加工貿易，擺脱了資源出口國地位。目前，越南最主要的出口產品為器械產品，約佔總出口的一半左右。

中國是越南主要的直接投資來源國。圖為中國TCL集團在越南同奈省設立的工廠。（新華社）

需處理樓市過熱問題

在某種程度上，越南的發展歷程與中國相同，也面臨的類似的挑戰。一方面，越南需要通過產業升級才能進一步在全球產業鏈中取得優勢。歷史上，越南的貿易差額曾長期處於逆差狀態，直到2012年越南才實現首次順差。然而，越南的順差額與整個進出口貿易額相比較小，表明越南生產出的產品在全球貿易中缺乏競爭優勢。目前，越南製造業仍以低端製造業為主。要想在全球產業鏈中脱穎而出，越南還需要學習韓國、日本的經驗，在某一製造業領域形成專精。

另一方面，越南的房地產市場存在過熱的風險。2015年越南政府頒佈《住房法》，向外國人開放越南房地產市場，大大刺激了越南的房價，其中大城市的房價上漲程度較高。世邦魏理仕（CBRE）的數據顯示，2019上半年胡志明市住宅銷售去化率達80%，由於有限的市場供給，新房銷售均價按年增長20%。房地產投資回報率過高將扭曲市場價格，導致市場資源錯配。因此，未來越南當局或將出台抑制房地產市場過熱的政策。