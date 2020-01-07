中國地方財政吃緊　2020年發債規模或將爆錶

2020年伊始，中國河南省、四川省、新疆維吾爾自治區和青島市等多地便迫不及待地開始發行地方債。據東方財富旗下金融數據平台Choice數據不完全統計，2020年的第一個交易日（1月2日）就有超過50隻地方債發行，總計募集金額超1,000億元（人民幣‧下同）。這使2020年成為近年來地方債發行最早的一年。

地方政府着急發債的背後是財政的入不敷出。中國國家統計局的數據顯示，截至2019年11月，中國地方財政預算收入92,851億元，按年增長3%；中國地方財政預算支出176,019億元，按年增長7.6%。顯然，財政收入的增長跟不上財政支出的增長導致地方財政缺口不斷增大。

整體來看，2019年1月至11月中國全國一般公共預算收入中税收按年增長僅0.5%；非税收收入按年增長25.4%。可以說，地方政府財政壓力增大的直接原因是「減税降費」政策的實施，而其背後的深層原因則是中國經濟增速放緩。發行地方債雖然不能解決經濟下行問題，但是能夠在一定程度上緩解地方財政的困境。而且，由於地方政府「開源」空間有限，2020年地方債的規模恐將繼續增大。

2019年新增專項債只有不足20%投向基建，預計2020年投向基建的專項債規模佔比將大幅上升。（視覺中國）

財政支出增長超出收入增幅

首先，地方財政吃緊的同時，中央財政也不寬裕，地方政府難以寄希望於中央財政的轉移支付。

2019年1月至11月，中央一般公共預算收入86,116億元，按年增長4.8%，小於同期中央財政支出的增幅（8.3%）。在「減税降費」之下，中央和地方的財政都遭受了衝擊，中央政府沒有太多的財政餘額補充地方財政。

此外，地方政府也很難依靠非税收入。非税收入主要是特定國有金融機構和央企上繳的利潤，這部分利潤大部分被中央政府收入囊中。當然，部分擁有優質國有資產的地方政府也在盡力榨取其中資源。例如，2019年12月25日，茅台集團通過無償劃轉方式將持有的公司4%股份劃轉至由貴州省財政廳控股的貴州省國有資本運營有限責任公司。此舉主要是提高貴州省財政廳旗下發債主體的資產質量，以便融資。

據中國國盛證券統計，截至1月3日，已經發布用途的2020年新增專項債中有約26%投向基建。（視覺中國）

國盛料今年新增4萬億元地方債

其次，地方政府的傳統財源是出售土地，然而在「房住不炒」的政策指導下，地方政府的賣地收入並不佳。

中國財政部的數據顯示，2019年1月至11月，地方政府土地出讓收入按年增長8.1%，達到5.77萬億元。2019年中國房地產市場日漸蕭條，政府手中的土地價格也隨之下滑。為了保證財政收入，地方政府只能採取「薄利多銷」的方式。例如，廣州2019年土地出讓規劃建築面積按年增加53.55%，而其土地出讓金只按年增長8.06%。

土地的過度供給在一定程度上透支了2020年房地產企業繼續拿地的財力，房地產市場景氣度的下行也使更多房地產開發商選擇觀望。因此，2019年地方政府可能創下賣地新紀錄，但是繼續靠賣地維持財政收入增長的前景並不好。

2020年中國經濟仍面臨着較大的下行壓力，因此「減税降費」政策不會很快退出，地方政府的財政也難以有所好轉，只能繼續加大發債規模。中國國盛證券預計2020年中國將新增4萬億元地方債，較2019年的新增額提高20%以上，或將再創新高。