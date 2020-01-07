特朗普陷中東麻煩　中國會否在貿易談判乘勢出擊？

伊朗「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Suleimani）被美軍炸死後，美國和伊朗的矛盾高度激化。觀察人士擔心，美國總統特朗普（Donald Trump）陷中東麻煩，中國會否在中美貿易談判乘人之危。

五角大樓1月3日表示，美國軍方在特朗普總統的指揮下打死了伊朗精鋭部隊「聖城軍」的指揮官蘇萊曼尼將軍。（AP）

美國焦點將轉向至中東？

香港《經濟日報》1月7日報道，美國此次斬殺行動或讓美國進一步陷入中東困境，無暇真正實施其印太戰略，從而緩解中國的壓力，並將伊朗進一步推向中國。但值得注意的是，《環球時報》引述分析人士說，美伊衝突升級為中美首階段貿易協議增添複雜因素。

日本《外交官》網站1月4日一篇題為「美伊（朗）衝突對特朗普總統的亞洲政策意味着什麼？」的文章說，蘇萊曼尼的死亡令外界關注特朗普政府是否會將注意力從亞洲、從中美競爭中移開，轉向中東。

文章說，如何平衡美國在中東和亞太利益的需求是美國曆屆總統都要面對的兩難困境。文章說，作為一個超級大國，美國在包括中東在內地區擁有全球利益，但亞洲的影響力不斷增強，其對美國外交政策的影響也不斷擴大。

中國不少評論人士認為，因為美國捲入伊拉克和阿富汗戰爭，中國贏得十年的黃金發展時期。他們至今都把9•11事件視為美國政府對華態度的轉折點。

分析表示，《印度斯坦時報》3日的一篇署名文章則說，伊朗問題可能會導致特朗普政府的「自由與開放的印太戰略」無法真正實施，從而為中國留下空間，緩解了中國的壓力。

研究員﹕美國對手為中國非伊朗

美國智庫戰略與國際研究中心中國力量項目負責人葛萊儀（ Bonnie Glaser）也認為，如果美國和伊朗開戰，對美國為美中競爭所作的努力來說肯定是沉重打擊。新美國安全中心的資深研究員卡普蘭（Robert D. Kaplan）更警告，美國對伊朗發起戰爭，將會把這國家進一步推到中國手裏，強調美國在中東的對手不是伊朗，而是中國。

另外，《環球時報》英文版今發表題為《中美不應該急於達成第一階段協議》，指何時簽署尚不確定，更引述分析人士說，美伊衝突升級為貿易協議增添複雜因素。

不過，《CNBC》近日的一篇文章卻說，即便是中國與伊朗關係密切，蘇萊曼尼的死亡對美中關係，甚至眼下貿易談判的影響相當有限。

也有觀察者認為，中國在經濟增長放緩壓力下，有實際需要與美國達成協議、儘快阻截貿易戰惡化，在此前提下，就算美國在中東問題「引火燒身」，中方不會輕易乘人之危、提高叫價，令中美貿易談判受干擾。