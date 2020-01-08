美伊衝突助金價創近7年新高　「亂世黃金」行情或將延續

美軍在伊拉克西部安巴爾省的「阿薩德空軍基地」遭導彈襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱襲擊是為遭美軍空襲身亡的伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」（Quds Force）指揮官卡西姆·蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）將軍的復仇。

美伊衝突加劇引發資本市場恐慌，大量資金在避險需求的驅動下湧入黃金市場。周三，紐約期金曾觸及至每盎司1,613.3美元，為近7年來首次突破1,600美元。新年伊始的美伊衝突似乎提示投資者2020年全球面臨的不確定性並沒有減少。

美伊衝突愈演愈烈導致資本市場避險情緒升温。圖為一名警衛在當地時間1月7日舉行的蘇萊曼尼葬禮活動中手持真主黨旗幟。（路透社）

多個問題困擾全球

首先，「治理赤字」導致全球地緣衝突愈演愈烈。隨着美國總統特朗普（Donald Trump）各種任性地到處「退群」，原有的全球治理框架崩塌，區域間「治理赤字」上升。同時，美國在中東等敏感地區的肆意妄為也增加了爆發地緣衝突的風險。此外，由於全球經濟持續低迷，以及貧富差距不斷增大，部分國家內部的動盪局勢也在加劇。

其次，全球貿易體系仍處於動盪與變革之中。中美兩國雖然就第一階段貿易協議達成共識，但目前還沒有簽署協議。此外，協議中要求中國在兩年內增購2,000億美元美國商品必然打破原有的貿易格局，導致第三方貿易國受損。中美貿易談判即使能夠達成最終協議，其效果也是「一石激起千層浪」，全球貿易的動盪局勢必然不會因此而平息。

最後，英國「脱歐」恐將引發歐盟分裂。2019年12月20日，英國下議院下院以358票贊成、234票反對的表決結果再度通過《脱歐協議法案》，最終表決預計將於2020年1月9日前進行。英國大概率會在2020年「脱歐」，而此舉可能引發歐盟內部的矛盾。由於地區間發展不平衡以及民粹思潮崛起，歐洲多國政黨都發表了對歐盟的不信任。隨着歐洲右翼政黨的活躍，2020年「脱歐」情緒或將向歐洲大陸擴散。

英國大選過後，「脱歐」局勢逐漸明朗。圖為英國首相約翰遜（Boris Johnson）於當地時間2019年12月17日在倫敦新議會第一天向下議院發表講話。（美聯社）

美元弱勢支持金價

除不確定性因素增多外，一些可以預測的宏觀經濟趨勢也對黃金價格形成支撐。通常來說，黃金價格取決於預期通脹水平，如果預期通脹水平較高，黃金的價格就會上漲，體現其抗通脹屬性。此外，國際金價由美元計價，美元指數下行也會推高黃金價格。

目前，全球經濟仍然面臨着較大下行壓力。2019年全球大部分重要經濟體都不同程度地採取了寬鬆的貨幣政策。其中，美國進行了3次降息，並開始重新擴大美聯儲（Fed）的資產負債表，此舉被市場看作新一輪量化寬鬆（QE）。如果全球經濟持續下行，那麼全球流動性也將隨之加速釋放，從而推高未來通貨膨脹預期，對黃金價格形成支撐。

此外，英國「脱歐」進入最後階段，對英鎊和歐元形成支撐。在美元指數的構成中，歐元兑美元匯率和英鎊兑美元匯率的佔比合計接近70%，因此英鎊與歐元的走強將對美元指數形成壓制。考慮到美國利率水平相對歐盟仍有較大的下行空間，隨着經濟的衰退，美國貨幣政策的寬鬆幅度可能會超過歐盟等經濟體。因此，美元可能在2020年表現得更加弱勢，這也將對國際金價形成支撐。