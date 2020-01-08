《紐時》﹕特朗普關税重創中國策略失敗　美消費者承擔全部代價

一份最新研究報告顯示，美國加徵的關税幾乎完全由美國企業和消費者承擔。這使美國總統特朗普（Donald Trump）關於美國正在「用關税重創中國」的說法不攻自破。

美國《紐約時報》網站1月6日報道，紐約聯邦儲備銀行經濟學家瑪麗·阿米蒂（Mary Amiti）在美國全國經濟研究所的一份工作報告中寫道：「美國加徵的關税仍幾乎完全由美國企業和消費者承擔。」

文章介紹，美國人還在為加徵的關税買單。一年裏，關税大幅提高了。這份報告發現，「幾乎百分之百」的進口關税都落在了美國消費者的身上。

文章指出，這樣的發現是最新證據，表明美國選民和企業在為特朗普的個人嗜好付出代價。他一心想利用關税來改寫貿易規則，使之對美國有利。

文章稱，美國製造業日漸衰退，經濟學家們將這一客觀事實至少部分歸因於貿易爭端所帶來的不確定性，而且美國企業投資受到了影響，原因是美國企業高管們在觀望中美緊張關係是否會結束以及如何收場。

中國能容易物色美國產品替代

文章指出，特朗普一直錯誤地宣稱，是中國在為加徵的關税買單，而不是美國企業和消費者。最近的學術研究表明，加徵關税的策略已經讓一些美國企業和消費者付出了高昂代價。

文章介紹，這份最新研究報告的作者們利用海關數據跟蹤加税造成的影響，仔細研究關税加徵前後的進口值。研究表明，加税對中國影響不大。

文章介紹，在之前的研究中，作者發現，到2018年12月，進口關税讓美國消費者和進口企業每月多支出了32億美元的額外關税和每月14億美元的效率損失。在這份最新的研究報告中，他們沒有更新這些數字。

文章指出，美國出口給中國的許多商品是無差異商品，譬如農產品，而中國出口給美國的許多商品則是特殊消費品，如真絲刺繡、筆記本電腦和智能手機。研究人員稱，中國可以很容易地進口巴西大豆，來取代美國大豆，但對於中國出口美國的商品種類，美國企業卻很難找到替代品。