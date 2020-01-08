【財經評論】美伊局勢再生變引發金融動盪　中國能獨善其身？

伊朗高級將領蘇萊曼尼遭美國刺殺，中東局勢急劇惡化，美伊兩國正處於戰爭的邊緣。當地時間1月8日，美軍駐伊拉克空軍基地遭到火箭彈襲擊。白宮方面證實，美國總統特朗普（Donald Trump）已經聽取了有關「駐伊拉克美軍阿薩德空軍基地遭襲」一事的報告，並在密切關注局勢發展，同時與他的國家安全團隊成員緊急磋商。

伊朗伊斯蘭革命衛隊回應稱，希望美國儘快從伊拉克撤軍，否則將發動更多襲擊，而科威特、巴林、沙特阿拉伯、約旦和以色列等美國盟國都將處於美國的打擊範圍。

美伊衝突發生後，已經有部分美軍開赴中東，戰爭似乎一觸即發。（AP）

受此影響全球金融市場再次大幅波動。原油和黃金大漲，金價超過1,600美元。美股期貨全線殺跌，標普500期貨跌幅達到1.59%，道瓊斯60期貨下跌1.48%，納斯達克100期貨跌幅近2%，衡量市場情緒的恐慌指數VIX大漲14%。在經濟數據好於預期的情況下，美國三大股指集體下跌。

亞太股市方面，早盤日本股市跌幅一度超過2.5%，韓國股指下跌超1%。，富時中國A50指數期貨開盤跌0.73%。內地股市亦低收，上海證券交易所綜合指數下跌1.22%，收於3066.89點，深圳證券交易所成分指數報收10706.87點，跌幅1.13%，創業板指數下跌1.61%，收於1578.5點。全球金融市場慘淡氛圍中，A股似乎也難以獨善其身。

銀保監推動多渠道支持資本市場

1月6日，中國銀保監會在媒體發佈會上表示：「發展企業年金、職業年金、各類健康和養老保險業務，多渠道促進居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金。」

分析認為，中東局勢導致黃金和原油價格拉昇，美股受風險偏好影響有所波動。但對中國短期直接影響有限，後續密切關注事態進展，事態如若擴大化、長期化將可能會為中國繼續專注自身發展贏得寶貴時間窗口。

中國申萬宏源證券表示，地緣政治風險突發，後續需要關注地緣政治風險是否會持續升級，需要注意油價持續上升帶來的風險是否會改變當前寬鬆的流動性格局。當前全球主要股市價格走勢已經大幅領先採購經理指數（PMI）而走強，而主要股市動態夏普比率（衡量單位風險與超額收益的指標）歷史分位數已經進入80%至100%的高位區域，在經濟基本面發出明確復甦信號之前，市場波動性可能加劇。

中國安信證券認為，中東發生重要地緣政治事件，美伊衝突帶來新的不確定性，油價上漲預期升温，短期對於化工及商品價格預期帶來提振，未來不排除「豬油共振」帶來的通脹壓力。

如果伊朗對美國在中東的盟友採取報復行為，整個中東的原油和其他化工原料出口將大幅減少。數據顯示，中國從沙特和伊朗進口的甲醇佔總進口量的50%左右，乙二醇進口占總量45%，此類原油和化工原料價格上漲，對於工業企業成本構成壓力，輸入性通脹也可能進一步傳導至下游企業。

儘管從2019年開始，A股出現明顯漲勢，滬指整體漲幅超過22%，深成指漲幅更是超過40%，這一方面是中美貿易緩和，消極情緒和預期逐步被市場消化所致。另一方面是政府不斷用貨幣和財政政策進行逆周期調節，證監會同時加快基礎制度改革，淨化市場環境。中國股市這一年來的表現殊為不易，但如果中東局勢繼續惡化，甚至演變為局部戰爭，導致工業原料價格上漲，中國經濟出現的復甦勢頭恐怕會面臨變數，而地緣政治對於市場情緒的負面影響也不言而喻，中東亂局中，國際金融市場震盪，A股想要置身事外恐怕殊為不易。