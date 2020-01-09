【財經評論】馬斯克變「價格屠夫」　特斯拉入華是否「引狼入室」

中國產特斯拉（Tesla）Model 3車型在周二（7日）正式向公眾用戶交付，距離特斯拉上海超級工廠破土動工剛好過去整整一年。交付儀式上，特斯拉創始人埃隆·馬斯克（Elon Musk）為中國工廠的快速建成和Model 3的順利交付感到興奮，在台上表演了一段即興舞蹈。

馬斯克的中國同行們或許不會像他一樣興奮。此前，特斯拉的進口車型因價格較高，與中國車企不形成直接的競爭關係。然而，特斯拉中國工廠量產後，馬斯克也舉起了「價格屠刀」。1月3日，特斯拉將中國產Model 3從35.58萬元（人民幣，下同）降價至32.38萬元。配合新能源汽車補貼，Model 3的實際售價近一步降至29.9萬元，殺入中國國產新能源汽車價格區間。

中國政府將特斯拉引入中國市場，似有「引狼入室」之嫌，但也實屬無奈之舉。

馬斯克在1月7日的Model 3交付儀式上宣布啟動Model Y中國項目。圖為馬斯克在1月7日的Model 3交付儀式上展示舞姿。（路透社）

斯特拉可產生鮎魚效應

中國政府一直把新能源汽車看作中國汽車工業彎道超車的機會。2010年中國政府開始對新能源汽車進行補貼；2013年中國新能源汽車市場進入快速爆發期；2015年中國已經成為全球最大的新能源乘用車市場。據不完全統計，長達十年的補貼至少燒掉中央政府和地方政府1,000億元財政。

然而，政府的大力補貼雖然快速催生出一批中國新能源汽車企業，但是也造成了市場競爭的扭曲，出現劣幣逐良幣的現象。一些企業參照補貼標準生產粗製濫造的產品只為騙取補貼，讓老老實實攻技術、搞研發的車企有苦難言。2016年中國政府加大了對「騙補」的打擊力度，但是補貼標準的存在仍然導致大量生產同質化產品的出現。中國新能源汽車市場由於缺乏競爭而成為車企「渾水摸魚」的地方。

從規模上看，中國已經是全球最大的新能源汽車市場，銷量佔全球一半以上，中國所缺的並非「量」而是「質」。產業政策對中國新能源汽車行業發展的邊際促進作用已經趨近於零。2019年政府補貼大幅退坡，新能源汽車行業隨之進入淘汰賽。此時，中國政府引入特斯拉這匹狼，正是希望藉機將新能源汽車市場這攤死水攪活。

特斯拉在中國落地設廠後，此前在中國三心二意的外國車企也感受到了壓力。豐田、寶馬、奔馳等車企或與中國企業合作，或沿用現有品牌，紛紛開始在中國生產新一代電動汽車。可以說，在推動外國車企在中國市場上發展新能源汽車科技、加速市場競爭方面，特斯拉帶來的「鮎魚效應」十分明顯。

特斯拉上海超級工廠設計產能為每年50萬輛。圖為1月7日特斯拉上海超級工廠內部生產場景。（路透社）

事實上，隨着中國工業技術水平的提高，中國在新興產業領域不應當懼怕國際競爭。中國在智能手機行業取得的成就已經證明中國企業有能力在國際競爭中殺出一條血路。

中國伊維經濟研究院研究部總經理、新能源汽車產業專家吳輝對多維記者表示，中國的整車廠在傳統的設計，製造細節上和外資企業目前還是有差距，但是整體上已經具備了競爭的實力。像在電池、電機、電控這些關鍵零部件，尤其某些關鍵材料上，中國企業與外資企業的差別，從技術層面上講並不是很大。

吳輝認為，中國企業差的是生產工藝的控制，包括產品的一致性。中國實驗室做出來的東西並不比外資企業差，但是一旦量產，中國的品質就不行了。這其實跟中國裝備工業、設備製造的水平有關係；與企業的精細化管理水平、員工的素質和經驗有關係。而這些都是通過競爭可以提高的。

當然，特斯拉給中國帶來的不只是競爭，也有對新能源汽車產業鏈的改造。在Model 3的交付儀式上，特斯拉上海超級工廠製造總監宋鋼表示，2020年底中國產特斯拉Model 3就將實現全部零部件的中國國產化替代。中國汽車零部件供應商大量加入特斯拉供應鏈後，不但能夠提升自身產品品質，也能夠為中國車企提供更好地產品，從而提升中國國產新能源汽車水平。

中國智能手機零部件供應商加入蘋果手機和三星手機供應鏈後，生產工藝和管理水平獲得了很大提升，為中國國產智能手機品牌的崛起奠定了基礎。如今，中國汽車零部件廠商圍繞特斯拉提供配套與中國智能手機產業曾經的發展歷程有異曲同工之妙。

特斯拉入華這一「星星之火」已然呈現「燎原之勢」。可以預見，隨着特斯拉產能的擴張，中國新能源汽車產業鏈將在學習中成長，而中國車企也有望在倒逼之下創新求變。未來，或許有大量車企在「洗牌」的過程中永遠消失，但是必然有一批優秀的中國企業在競爭中脱穎而出。