六年前的那一場「不歡而散」　中國引入特斯拉的反思與抉擇

「在中國，我看到了特斯拉非常令人激動的未來。」這是2020年1月7日，馬斯克在中國產Model 3量產交付儀式上的高呼。正是在關鍵時刻，中國出手挽救了特斯拉的命運。

然而，正所謂時移事易、滄海桑田，早在6年前，無論是馬斯克還是中國政府，雙方的態度卻絕非如此融洽。馬斯克擔心中國「偷竊技術」，而中國政府則擔心特斯拉的到來將衝擊中國尚且脆弱的新能源汽車產業。

2013年特斯拉電動汽車首次進入中國市場後，2014年4月，已經感覺到中國電動汽車市場即將爆發的馬斯克就開始了對中國政府的遊說。作為風頭正盛的馬斯克，他的想法很是簡單——他希望中國政府應該一視同仁，在對中國電動汽車進行補貼的同時，也應該對特斯拉的產品進行補貼。當然，中國政府也有自己的條件，那就是「合資」或者是特斯拉來中國投資建廠，市場可以分享，但是技術也需要「相互切磋」。

中國政府早已從單純指望着「市場換技術」尤其是核心技術的「黃粱美夢」中覺醒，甚至已經開始感到懊悔。

被譽為亞洲電動汽車之父的中國工程院院士陳清泉清楚的記得，從上世紀80年代末，中國僅僅外資車企之後，由於中國汽車產業過於分散，如同一盤散沙，幾乎每個省都擁有自己的汽車品牌，再加之合資政策當時又過於急切和寬泛，地方政府急於引進外資，企業又急於牟利促進，分散了市場的力量，也沒有形成共享核心技術的籌碼。

其結果是，外國企業在中國市場到處跑馬圈地，從北京到上海，從瀋陽到重慶到處佈局。一個德國大眾汽車品牌就在中國擁有上海大眾和一汽大眾兩家合資企業。從桑塔納到捷達，再到寶來、高爾夫等10餘個品牌車型，佔據了中國市場近半壁江山。2011年，大眾把歐版新帕薩特分給一汽大眾，取名新邁騰，把美版新帕薩特給上海大眾，得名新帕薩特。幾乎是同一款車型分別由兩家中國合資企業生產，在中國市場展開廝殺。

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市場換技術成空話

最終，中國那些原本優秀的國有汽車企業，一旦合資就立即喪失了品牌、產品和技術研發上的自主權。隨後中國汽車科研、核心研發，以及工程團隊進一步被邊緣化、甚至出現斷檔。最後，偌大的中國汽車中高端市場淪為了各家外資品牌相互廝殺的「戰場」。而整個中國汽車行業的利潤除了分給外資企業和購買國外新技術、新車型外，留給自主研發的經費已經所剩無幾。「市場換技術」淪為一句空話，中國的合資國有汽車企業一時淪為了向「洋大人」買武器「打內戰」的買辦。其內部管理混亂、貪腐橫行、鬥志全無，成為了一無資金、二無技術、三無志氣的「三無」企業。

相反，倒是那些外國企業當時根本就看不上的中國國有、甚至鄉鎮中小汽車配件企業撐起了中國之後自主汽車品牌的大樑。這些企業在國有企業改制後，紛紛成為民營企業，他們通過「挖角」國有汽車企業合資之後早已被邊緣化的技術人員、熟練工人，開始從中低端汽車產品殺向市場。吉利汽車、比亞迪汽車等一系列中國民營汽車自主品牌，憑藉着中國加入世貿後，三四線城市和農村居民收入普遍增長的時機，迅速擴張市場，完成了資金、品牌和技術的積累。

同時，中國民營汽車企業的成功，也讓中國的國有汽車企業看到了希望，並開始紛紛投入到中低端自主品牌汽車的研製當中。直到2008年之後，整個中國自主品牌汽車才開始逐漸向中高端市場發起挑戰，並形成了目前中國自主品牌汽車三分天下有其一的局面。

有人說，中國的自主品牌汽車的發展得益於「市場換技術」，確實如此。但是，這絕不是什麼等價交換，更不是什麼產業行為和國家行為。中國是通過長達30年的技術溢出效應，通過中國的企業家、工程師、產業工人和農民工們的點滴積累和廉價勞動，從夾縫中野蠻成長起來的新的汽車工業。

可以說這和當初中國決策者們，對汽車工業選擇「市場換技術」的初衷基本毫無關係。如果不是中國的民營企業「從半路殺出個程咬金」，那麼中國的汽車發展從戰略上就是失敗的。為此中國付出的代價是，幾乎永遠喪失了在燃油汽車方面趕超國際水平的歷史機會。在內燃機技術原理的瓶頸制約下，中國即使付出舉國之力也最多是與國際廠商「打個平手」，市場已經沒有了發展的空間。

將新能源汽車列為新型戰略產業

因此，當新能源汽車時代來臨時，中國不得不「痛定思痛」，對改革開放的歷史和汽車產業發展的規律進行慎重的總結，以避免重蹈覆轍。儘管，一些經濟學專家們依然在倡導「市場換技術」的捷徑，大談產業開放，但是，中國的政策決策者，尤其是一線的產業專家和企業家們卻已經認識到，沒有核心產業的對等實力、沒有統一的市場規劃，所謂的「市場換技術」就只能是一廂情願。

尤其是當中國將新能源汽車列入新型戰略產業之後，如何學習中國民營汽車企業的成功經驗和中國「高鐵」的成功經驗，在建立統一的大市場，提前進行產業規劃，統一進行產業合作的基礎上，加強激勵內部創新、進行核心攻關、掌握核心技術、培養產業研發團隊等等就成為了中國汽車產業界的共識。也正是在這個時間段，特斯拉六年前第一次來到了中國，然後雙方不歡而散。