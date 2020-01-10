特朗普「擁抱和平」　奪走美國頁岩油氣產業最後的希望

周三，美國總統特朗普（Donald Trump）向全世界宣告，「美國準備與所有尋求和平的人擁抱和平」。他表示伊朗對美軍伊拉克駐地的導彈襲擊沒有造成人員傷亡，美國擁有強大的軍事實力，但不願意使用，對伊朗接下來會採取新一輪經濟制裁。特朗普的講話僅持續十多分鐘，釋放的信號就是：美國不想升級事態。

此前，伊朗外長扎裏夫（Javad Zarif）已於當地時間1月8日表態稱，德黑蘭方面無意將事件升級為戰爭。

美國和伊朗的克制令中東局勢瞬間緩和，國際油價也出現戲劇性反轉。截至1月8日收盤，紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格下跌4.93%，收於每桶59.61美元；3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌4.15%，收於每桶65.44美元。

美伊衝突引發國際油價大幅波動。圖為一名警衛在當地時間1月7日舉行的蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的葬禮活動中手持真主黨旗幟。（路透社）

國際油價的大起大落着實牽動着美國頁巖油氣企業的心臟。近十年來，美國石油、天然氣企業圍繞頁巖油氣資源進行了大規模的產能擴張，使美國成為全球最大的原油和天然氣產出國。2008年至2018年，美國原油產出從每天678.3萬桶飆升至1,531.1萬桶，佔全球總產出的16.2%；天然氣產出每年5,461億立方米上升至8,318億立方米，佔全球總產出的21.5%。

與美國石油、天然氣產能同時擴張的是企業負債。2014年之前，全球能源需求在多數時間都十分旺盛，導致石油、天然氣價格居高不下，能源企業利潤率較高，融資也較為容易。然而好景不長，2014年國際原油、天然氣價格暴跌，此後便一直在低位徘徊。近年來，龐大的債務帶來成本壓力始終困擾着美國能源企業。

長期低利潤率導致美國部分能源企業再也無力維持龐大的債務規模。標普評級（S&P Global Rating）1月2日發佈的報告顯示，2019年美國石油、天然氣領域債務違約企業接近20家，能源行業成為美國違約行為最頻發的行業。穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）警告稱，未來四年，北美石油和天然氣公司的債務到期額將超過2,000億美元，其中2020年將有400億美元債務到期。

因此，當美伊衝突引發油價暴漲時，部分美國能源企業似乎看到希望。然而，隨後的美伊較為克制的發言則再次將這些能源企業的心情打入谷底。

2019年美國原油產量繼續增長。圖為美國得克薩斯州的一處油田。（路透社）

本次美伊衝突對油價的影響較弱，一方面是由於事態的迅速平息，另一方面是由於全球原油產出仍處於過剩狀態。中國天風證券認為，地緣衝突推升油價需要具備三點前提：一是與主要產油國相關；而是對原油供給產生實際抑制作用，而非潛在威脅；三是本國以及其他國家不能迅速補充原油供給缺口。目前，美伊衝突只符合第一條前提。

2017年以來，石油輸出國組織（OPEC）多次減產保價，但是美國並沒有停滯原油產能的擴張。OPEC的多次限產努力均被美國原油產能的增加所對衝，導致國際油價始終在低位徘徊。而美國能源企業之所以在油價稍有反彈時就擴充產能，也是為了儘量擴大利潤維持現金流穩定。

OPEC和美國能源企業的產能博弈導致全球原油總產能始終處於過剩狀態，而OPEC的閒置產能也在不斷擴大。美國能源信息署（EIA）的數據顯示，OPEC的閒置產能約為每天200萬桶，同時美國原油庫存也處於較高水平。因此，只要中東局勢的緊張程度不對原油供給產生重大影響，國際油價不會出現大幅反彈。

從需求端來看，2020年全球經濟仍面臨着較大的下行壓力。世界銀行周三發佈的全球經濟展望報告預計，2020年全球經濟增速為2.5%，僅較2019年2.4%的全球金融危機以來最低增速稍有回升。此外，國際貨幣基金組織（IMF）和經濟合作與發展組織（OECD）在最新的全球經濟展望中均認為，2019年、2020年將是全球經濟自金融危機以來發展最慢的兩年。

因此，無論是供給端還是需求端，在短期內都無法對國際油價的持續上漲形成支撐。隨着美伊衝突的緩和，美國頁巖油氣產業最後的希望也隨之消失。對美國能源企業而言，2020年或將註定是艱難的一年。