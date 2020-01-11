【財經評論】特斯拉「鯊魚」變「鮎魚」　中美製造業攻守易勢

時隔6年，中美製造業的形勢正在發生巨大轉變。特斯拉對於中國新能源汽車產業的威脅也已經從一條「鯊魚」變「鮎魚」。這才有了特斯拉被引入中國的可能，才有了2020年1月7日，中國生產的特斯拉（Tesla）Model 3型電動汽車的規模交付。

當然，這裏並非指中國政府要逼迫特斯拉進行技術共享，也並非是中國政府在輕視特斯拉入華後給中國新能源汽車產業帶來的市場壓力。恰恰相反，中國從頭至尾都對特斯拉帶來的技術革新和市場競爭倍加重視，中國也不打算趁人之危以技術分享作為特斯拉進入中國的籌碼。

特斯拉上海超級工廠設計產能為每年50萬輛。圖為2020年1月7日特斯拉上海超級工廠內部生產場景。（Reuters）

在特斯拉進入中國之前，中國政府和企業組織專家不知道已經把特斯拉產品「拆解」、「研究」多少遍，從每一種材料、每一個零件、每一個工藝和性能，以及它的商業資本運作都進行了仔細地研究。這也是特斯拉來中國建廠後，能夠在短短10個月的時間就能夠建成投產的另一個主要原因。

特斯拉刺激中國車企提升技術

中國的專家通過研究和評估後認為，特斯拉電動汽車最核心的電池、電機、電控三大技術上得分並不高。而在各種器件的集成、調校等軟件開發，以及電池的熱控制系統上確有其獨到之處。此外，特斯拉除了技術上的優勢外，在商業運作、資本運作上也確實厲害。

於是，在中國政府內部開始流傳至少要將特斯拉「冷卻」幾年的說法。通過幾年的技術研發，中國的電動汽車產業將具備更高的產業能力。中國的電動汽車將完成在整車設計、電力控制、性能調校上的經驗積累，並且，中國的熱控制循環系統和隔熱技術也將取得突破。

更關鍵的是，隨着中國政府補貼的退出，中國的電動汽車無論在性能還是性價比上，都將可以和海外企業進行競爭。幾年再引入特斯拉，將更好地發揮其「鮎魚效應」，尤其在政府補貼退出後，刺激中國的汽車企業加快技術研發和產品質量、成本的控制。

中國新能源汽車市場的國際競爭剛剛開始，中國的汽車企業也已經不再如昔日那般簡陋和孱弱。圖為中國北汽新能源黃驊分公司焊裝車間生產線。（新華社）

中國挽救特斯扣拉命運

然而，沒想到這一等就是5年。在這5年間，中國的電動汽車取得了長足的進步，已經從當年的「醜小鴨」變成了相對成熟的產品，從航里程從幾十公里，上升到幾百公里。比亞迪、北汽新能源等強勢中國電動汽車廠商也已經進入了全球電動汽車銷量的榜首。

近30年的積累和蹉跎，5年的產業爆發，在新能源汽車領域「攻守之勢易也」。當馬斯克重新發現自己陷入了美國產業空心化的困局時才發現，就和美國的蘋果手機和中國的華為間的競爭一樣，儘管技術上依舊保持領先，但是在產業的全方位競爭上已經略輸一籌。

單從造車的角度來講，美國的「科技神話」已經破滅，特斯拉的造車神話也已經破滅。從製造工藝、續航里程、加速性能等等方面，中國的中檔電動汽車產品儘管依然無法和動輒七﹑八十萬元人民幣的特斯拉的高端車型Model S、Model X相比，但是對比特斯拉中端車型Model 3卻已並不遜色，尤其在售後服務和充電便利方面，特斯拉的Model 3則更無優勢可言。面對特斯拉的財務危機，面對中國廠商的急速追趕，留給馬斯克的時間已經不多了。

唯一能挽救特斯拉命運的似乎只有中國。這使得馬斯克不得不開始重新考慮在中國投資建廠的事宜。儘管，馬斯克曾經一再對此表示否認，擔心可能遭遇的核心技術泄密、美國政府的制裁等等問題，但是，馬斯克也清楚只有中國的產業配套能力和龐大的市場、以及強大的全球物流能力和資金實力，能夠賦予「鋼鐵俠」真正的力量。

下面隨着中國產特斯拉的量產交付，一場新的較量即將開始。中國在技術、產業能力上完成積累後，目前正急需在核心技術、品控細化，品牌打造、市場建設上進行進一步產業升級，並完成國民文化心態上的轉變。