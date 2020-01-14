貿易戰沒能打到中國「痛處」　進出口數據顯示三大突破

今日，中國海關總署發佈了2019年中國貨物貿易進出口數據。數據顯示，2019年中國進出口總值為31.54萬億元（人民幣，下同），按年增長3.4%。其中，出口額為17.23萬億元，按年增長5%；進口額為14.31萬億元，按年增長1.6%；貿易順差為2.92萬億元，按年大幅增長25.4%。

中國海關總署副署長鄒志武表示，按照世界貿易組織（WTO）2019年前十個月的數據，中國出口在全球十大貿易國中的表現是最好的，因此2019年中國有望繼續保持全球貨物貿易第一大國的位置。

2019年是美國政府大幅對中國輸美商品加徵關税的第二年。中美貿易戰雖然對中美之間貨物貿易產生了極大的負面影響，但是對中國進出口貿易整體的影響卻並非完全負面。在美國的「關税制裁」面前，已經深深融入全球產業鏈的中國反而在其他地區和領域獲得了突破。

2019年中國與「一帶一路」沿線國家進出口總值為9.27萬億元，增長了10.8%，約佔進出口總值的30%。（新華社）

民營企業已興起

第一，中國與世界其他經濟體的貿易關係日益緊密，貿易伙伴遍地開花成為中國進出口持續增長的新動力。2019年東盟超越美國成為中國第二大貿易伙伴。中國與東盟貿易總值為4.43萬億元，按年增長14.1%；中國與美國貿易總值為3.73萬億元，按年下降10.7%。這其中有一定的借道出口的因素，但是也表明中國在全球產業鏈中的地位難以被動搖。

此外，中國與對「一帶一路」沿線國家，以及非洲、拉丁美洲等新興經濟市場的進出口額分別增長10.8%、6.8%和8%。貿易伙伴的擴展為中國進出口貿易提供了更大的增長潛力，也為中國打贏中美貿易戰提供了充足底氣。

第二，中國民營企業首次超過外商投資企業，成為中國第一大外貿主體。2019年，民營企業進出口額為13.48萬億元，按年增長11.4%，佔中國貨物貿易總值的42.7%，較2018年提升3.1個百分點，超過外商投資企業進出口額（12.57萬億元）。此外，2019年有進出口實績的民營企業達到40.6萬家，這個數字比2018年增加了8.7%。

民營企業是中國最具活力的經濟實體。普華永道的研究發現，中國民營企業在出境投資方面更加活躍，對海外市場也更加重視。中美貿易戰爆發後，民營企業受到的影響較大，因此在尋找危機解決之道上十分積極。民營企業一直充當中國與其他經濟體進行貿易交流的「排頭兵」。

2019年民營企業進出口額增長11.4%，拉動外貿增長4.5個百分點。（視覺中國）

機電產品仍是主力出口產品

中國海關總署副署長鄒志武表示，2019年中國民營企業對各個主要市場出口均呈現增長態勢，在保持傳統市場優勢的同時，民營企業對東盟、拉美、非洲等新興市場出口分別增長了25.6%、11.4%、15.6%，這些數據均高於全國對上述這三個市場的出口增速。

第三，中美貿易戰沒有打亂中國進行產業升級的步伐，機電產品仍是中國出口產品的主力，高附加值產品出口增速繼續提高。2019年，中國機電產品出口額為10.06萬億元，按年增長4.4%，佔貨物貿易出口總值的比重高達58.4%。此外，中國集成電路出口額按年增長25.3%，半導體器件出口額按年增長26.3%，太陽能電池出口額按年增長47.5%，金屬加工機床出口額按年增長近15%，機電產品中的高附加值產品出口增速提升明顯。

如今，中國人均國內生產總值（GDP）已經突破一萬美元大關，中國經濟正處於破解「中等收入陷阱」的關鍵時期。產業升級是中國經濟發展的必由之路，也是符合中國人民福祉的必然選擇。即使美國通過貿易戰強迫中國放棄「中國製造2025」等產業發展規劃，中國也沒有在產業升級方面妥協。貿易數據證明中國的堅持很有必要，製造業的發展為中國的進出口貿易提供了強大的韌性。