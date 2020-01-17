【財經評論】GDP再次保6成功　中國已找到變革節奏

中國國家統計局公布最新經濟統計數據。中國2019年全年國內生產總值（GDP）約99.1萬億元﹙人民幣‧下同﹚，按可比價格計算，比上年增長6.1%，符合6%至6.5%的預期目標。中國人均GDP首次超過1萬美元。在全球人均GDP超1萬億美元的經濟體當中增速排名第一。

中國經濟不僅已經穩住，並迎來了人均GDP首次超過1萬美元的時刻。圖為京津高鐵正在途徑北京永定門城樓。（新華社）

「很了不起」中國國家統計局局長寧吉喆在回答媒體記者提問時，對中國GDP「保6」成功這樣形容。在面臨貿易戰巨大壓力和中國國內經濟結構加速調整、資本出清的情況下，中國經濟依然能夠保持穩定增長，足以說明中國經濟的確實足夠強韌，中國政府採取「疏堵結合」的經濟調整政策已經起到效果。寧吉喆表示，2020年的經濟穩定增長可以預期。

從更細節的方面也可以證明。按照中國國家統計局最新公布的數據，2019年全年中國規模以上工業增加值比上年增長5.7%，其中，採礦業增加值增長5.0%，製造業增長6.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.0%。2019年全年中國服務業生產指數比上年增長6.9%。信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業增加值分別增長18.7%、8.7%、7.2%和7.1%。中國主要工業、服務業部門的經濟都實現了接近或超過6%的增長速度。

與此同時，2019年全年中國社會消費品零售總額也達到約41.2萬億元，比上年增長8.0%。中國固定資產投資（不含農戶）也比上年增長了5.4%，也都超過和接近6%的增幅。

隨着2019年的GDP保6成功，2020年中國的製造業、服務業都勢必將加快資本出清和產業升級的步伐。（新華社）

「中等收入陷阱」 不大可能在中國重演​

從2017年以來，中國經濟的緩步降速和逐漸趨穩就足以證明這一點。2019年中國GDP的再次「保6」成功，則說明中國在經濟結構調整中已經掌握了應有的節奏和力度。

同時，此次中國GDP的保6成功，也使得中國人均GDP首次超過1萬億美元大關。儘管這無疑只具備某種象徵意義，但是與中國14億的人口規模相結合，則意味着不僅「中等收入陷阱」已經不大可能在中國重演，而且中國將可以擁有更多的經濟升級和產業轉型機會。這無疑給中國經濟的加速轉型提供了更多的信心與動力來源。

經濟動力切換之中

在5G、航天、高鐵、新能源、人工智能等等領域，中國人一擲千金為自己尋找新的經濟增長點的能力。同樣從中國國家統計局最新數據來看，中國也正在進行着這種經濟動力的切換。

2019年中國高技術製造業和戰略性新興產業增加值分別比上年增長8.8%和8.4%，增速分別比規模以上工業快3.1和2.7個百分點。私營企業增長7.7%超過外資企業5.5個百分點，超過中國國有企業2.9個百分點。

2019年中國消費升級類商品較快增長，全年化粧品類、通訊器材類、體育娛樂用品類、家用電器和音像器材類商品零售額增速分別比平均增速快8.7、4.6、4.1、1.7個百分點。2019年中國網上零售額也達到10.6萬億元，比上年增長16.5%。

在投資方面，高技術產業投資增長17.3%，快於全部投資11.9個百分點，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長17.7%和16.5%。社會領域投資增長13.2%，快於全部投資7.8個百分點，其中教育，文化、體育和娛樂業投資分別增長17.7%和13.9%。

一切的數字都在說明，中國正在加速完成從低端製造業向高技術創新，從温飽型消費向舒適型消費，從基礎建設投資向民生投資、高技術投資的經濟動力切換。尤其是隨着中美貿易戰暫告一段落，以及中國在第一階段協議中保持住了獨立自主發展權力。下一步，中國的經濟形勢料將進一步好轉。