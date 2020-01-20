6公里「咽喉」打通　京九高鐵南線已無險段

近日，中國中鐵建設集團消息，繼京廣高鐵（北京至廣州）全線開通之後，又一條中國南北高速鐵路幹線也已經攻克險段。1月6日，京九高速鐵路交通幹線，贛州至深圳段的穿越嶺南山脈的「咽喉」工程，總長度超過6公里的義合隧道順利貫通。這意味着贛州至深圳段高速鐵路的「八橋八隧」重點控制性工程全線進入收尾階段，整體線路開通指日可待。

1月6日，由中國中鐵集團承建的京九高速鐵路南線「咽喉」工程，義合隧道順利貫通。（央視新聞視頻截圖）

贛州至深圳段的控制工程的完工，意味着從江西到廣東不通高鐵的歷史將就此結束，中國八縱八橫的高速鐵路網絡將進一步完善。另據《央視新聞》報道，全段作為京九高速鐵路的一部分，由江西贛州西站至廣東深圳北站，全長436.37公里，設14個車站，設計的最高速度為每小時350公里，預計2021年全線建成通車。屆時，將成為廣東又一條陸上出省大通道，贛州到深圳也將由現在的7小時壓縮到2小時，河源到深圳也只需40分鐘。

隨着目前京九高速鐵路河北、山東、河南段的相繼建設和安徽段（商丘至合肥段）的通車，整條京九高速鐵路交通幹線將於2022年全線通車運營。

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屆時，按照中國《國家中長期鐵路網規劃》，京九高速鐵路從北京經雄安，過衡水、商丘、阜陽、合肥、安慶、九江、南昌、贛州、河源、惠州直抵香港九龍，共途徑等9省份20多個市縣，全長2400多千米，連接京津冀城市群、山東半島城市群、中原城市群、長江中游城市群、以及珠三角城市群等國家級城市群。這條線路的建設將對於加強中國北部、中部省份、廣東山區地區與廣東沿海發達經濟帶的一條重要紐帶，同時也為粵港澳大灣區的建設提供了寬闊的經濟縱深。